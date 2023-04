Mettici alcuni dei motoscafi vintage da collezione più apprezzati al mondo. Aggiungici la mano di artisti emergenti e nomi noti nel panorama dell’arte contemporanea. E’ questa la ricetta che sta alla base del progetto Bellini gallery, la galleria inaugurata dalla nautica Bellini di Clusane d’Iseo per coinvolgere giovani e appassionati d’arte e per valorizzare il brand a livello internazionale grazie alla contaminazione tra nautica e arte.

Nautica e arte contemporanea si incontrano nella gallery di Clusane

Non è la prima volta che l’azienda, specializzata da tre generazioni nel restauro di motoscafi Riva d’epoca, porta avanti un progetto di contaminazione artistica con l’artigianato di qualità. Dopo la collaborazione con Mr Brainwash, nome d’arte di Thierry Guetta, uno tra i più riconosciuti street artist della scena contemporanea, e quella con Romero Britto, ora la Bellini ha coinvolto nomi noti e artisti emergenti nella sua galleria digitale e fisica ai cantieri sulle rive del Sebino.

"Selezioniamo creativi che abbiamo esperienza nell’automotive – ha dichiarato Martina Bellini, ideatrice e curatrice del progetto, nonché responsabile marketing - E ci piace che appartengano a correnti artistiche differenti. Che si tratti di pittori, fotografi o artisti digitali, le opere della galleria sfidano le forme più tradizionali d’espressione".

Si va dai lavori del belga Rudolf var den Ven, alle sculture del francese Antoine Dufilho, alla pittura esplorativa di Aaron Brimhall, fino ad artisti digitali come Robert Jahns, il bergamasco d’adozione Rocco Trussoni o ancora Fabian Oefner, che vanta un’esperienza già consolidata nel mondo dell’automotive e che da poco ha ultimato un progetto per Lamborghini.

Ciascun artista è chiamato a produrre da una a sette creazioni, tutte in esclusiva per Bellini Gallery e in edizione limitata.