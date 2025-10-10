E’ questo il tema proposto per la mostra fotografica in palazzo Loda-Calzaveglia, progetto realizzato dei soci del club: 13+1 interpretazioni della tematica

Mostra “Ambiguità” del gruppo fotografico Click: inaugurazione domani a Flero

Ambiguità. E’ questo il tema proposto per la mostra fotografica organizzata dal gruppo fotografico Click-Flero, che si andrà a inaugurare domani, sabato 11 ottobre. L’appuntamento autunnale è uno dei momenti tradizionali delle attività dell’associazione, insignita lo scorso anno dell’onorificenza “Benemerito della Fotografia Italiana”. Anche quest’anno presenterà negli spazi del cinquecentesco palazzo Loda-Calzaveglia, il lavoro a progetto realizzato da un nutrito numero di soci del gruppo fotografico.

Nel corso di due anni i partecipanti hanno incontrato formatori che hanno descritto, ciascuno dal proprio punto di vista, interpretazioni del tema in ambito letterario, musicale, cinematografico, psicologico, e molto altro, traendo spunto e stimolo per la realizzazione della propria interpretazione.

Il lavoro presentato è stato realizzato con il supporto di Carla Cinelli e Ivano Catini. Con Ambiguità saranno rese fruibili ben tredici interpretazioni + 1 extra, curate da Antonella Reverberi, Carlo Lonati, Cristian Cavalli, Davide Greggio, Felice Bianchetti, Franco Rivetta, Mauro Rossi, Giacomo Ferretti, Rita Parisi, Roberto Bambini, Roberto Micheli, Rosetta Zampedrini, Simona Casale e Victoria”Viki” Papp, tutti soci del gruppo fotografico Click-Flero. L’inaugurazione sarà appunto domani, sabato 11 ottobre, alle 17.30 nella sede espositiva di via Umberto I, 58 a Flero.

La mostra sarà visitabile fino al 19 ottobre compreso: il sabato dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il giovedì dalle 21 alle 23. L’esposizione è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Flero.