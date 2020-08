Una serata in oratorio per bambini del grest e i loro genitori. L’evento è andato in scena per la condivisione dei valori dell’amicizia, della fede e dell’amore per il prossimo, tipici del clima oratoriale ed espressi con alcuni giochi rispettosi delle normative.

Milzano: notte di San Lorenzo a distanza in oratorio

Un evento molto in piccolo ma fondamentale per ritrovare il piacere dello stare insieme, seppur a distanza, uniti sotto lo stesso cielo.

San Lorenzo e oltre… a Milzano è stato con il naso in sù e con gli amici, incontrati in modo insolito, con dispositivi di sicurezza, con distanza, niente pacche sulle spalle, niente abbracci, niente baci. Nonostante questo virus stia ponendo forti limiti alle relazioni sociali la parrocchia ha deciso di adottare tutte le misure di sicurezza idonee per ricreare una sorta di fine grest sotto le stelle.

Grande la soddisfazione di organizzatori e partecipanti che guardano con speranza al futuro e confidano in un rapido ritorno alla normalità.