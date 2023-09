Micio Gatti posa la matita, le sue opere a sostegno del nuovo oratorio

Artista, caricaturista, vignettista, pittore e poeta, a novant’anni si chiude la carriera artistica di Aurelio Gatti, iseano doc, conosciuto da tutti come “Micio”. Ha deciso di mettere nel cassetto pennini, pennelli e matite e di devolvere il ricavato delle sue opere in mostra nella chiesa di San Giovanni alla realizzazione del nuovo oratorio.

Animatore della quotidianità del capoluogo sebino ma non solo, Micio Gatti è uno dei personaggi che incarnano ancora oggi l’iseanità più genuina. Nel tempo è stato anche presidente dell’Arsenale, e fondatore del “Gruppo spontaneo”, con cui spesso ha intrattenuto gli ospiti della Rsa Cacciamatta. “Mi sono divertito molto, ma ho deciso di chiudere in bellezza”, ha sottolineato.

Nella mostra antologica inaugurata sabato in San Giovanni e visitabile fino a domenica c’è il risultato del lavoro degli ultimi trent’anni e forse di più. Migliaia le caricature realizzate da Micio Gatti, specialmente quelle che ritraggono volti iseani. Visitando la mostra si possono incontrare politici, sindaci e assessori, sportivi del passato e del presente, artisti e tanti, tantissimi amici.

“Ho messo a disposizione queste mie opere per beneficenza, a sostegno della realizzazione del nuovo oratorio – ha continuato - Chi fa un’offerta può ritirare un’opera dei tre filoni esposti: uno è quello degli amici iseani e della vita del paese, uno riguarda la mia personale interpretazione di grandi opere d’arte, mentre il terzo filone è legato alla politica, con qualche accenno a opinioni iseane su monumenti e non solo”. Come nel caso del The Floating Piers di Christo, installazione monumentale che nell’estate 2016 ha preso vita tra Sulzano e Monte Isola. “Io mi sono disegnato mentre impacchetto il palazzo comunale – ha chiosato - Un po’ una forma di presunzione, se vogliamo, come nel caso dei grandi dell’arte di cui ho riprodotto le opere mettendoci anche del mio. E’ il caso di Cezanne, Toulouse Lautrec e Caravaggio, per citarne alcuni”.