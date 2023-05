«La supplico, mi salvi! Dell’alleanza tra il medico e il paziente». E’ questo il titolo del volume di Claudio Cuccia che verrà presentato il 12 maggio alle 20.30 nell’auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa nell’ambito della rassegna «Scrittori in casa».

Medico-paziente: il rapporto di cura nel libro di Claudio Cuccia

Ideata dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la biblioteca Beppe Fenoglio, la rassegna prevede diversi appuntamenti con l’autore che vanno a raccontare e trattare argomenti e storie diverse, dal romanzo classico, alla poesia, dal giallo, al saggio, come nel caso del 12 maggio.

Il saggio di Cuccia affronta «dall’interno» temi estremamente delicati quali la malattia e la cura. Il direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Fondazione Poliambulanza di Brescia spiega come la malattia possa diventare lo strumento per creare un’alleanza tra il medico e il paziente: unendo le forze, in un contesto di dialogo e comunicazione, essi possono sconfiggere la malattia. Mentre il dottore si occupa del male fisico, infatti, impiegando le proprie conoscenze e competenze scientifiche, e assistendo coloro che gli vengono affidati, il paziente si sente accolto e può così affrontare serenamente il percorso terapeutico e vivere la degenza come un viaggio interiore che conduce, alla fine, alla guarigione sia fisica che spirituale.

In quest’ottica, l’ospedale come struttura sanitaria assume un ruolo decisivo: non più un luogo di cui avere soggezione, bensì un «santuario» in cui ognuno può riflettere, nel silenzio e nella solitudine, sulla propria malattia, sul proprio dolore, sulla sacralità della condizione umana e ancor di più della condizione di malato.

L’autore ne parlerà con Tino Bino e Pino Notarnicola.