Purtroppo non c’è stato nessun lieto fine da favola per la giovane di Castrezzato, la 29enne Clara Campagnola.

Matrimonio a prima vista Italia: la bresciana Clara ha riconsegnato la fede

Sembravano la coppia perfetta. Affiatatissimi e innamoratissimi. Ma qualcosa è andato storto e il lieto fine, purtroppo, non c’è stato. La castrezzatese Clara Campagnola, 29 anni, è tornata a casa senza la fede in quanto si è conclusa la storia con Fabio Peronespolo. I due si erano sposati (si tratta di un unione effettiva, ma che prevede la clausola di divorzio guidato) la scorsa estate, nel cuore della Franciacorta. La loro era una delle tre coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista, il reality di Real Time giunto alla terza stagione. Per di più. quella che da subito era sembrata più affiatata e sulla stessa lunghezza d’onda, ma poi, dopo il primo mese insieme, qualcosa si è rotto. La separazione dei due è stata sicuramente quella che ha lasciato più di stucco i tre esperti: lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi. Ma cosa è veramente successo nella puntata «.. E poi» che racconta cosa, appunto, è avvenuto sei mesi dopo il momento in cui Clara e Fabio (ad un mese da loro «Sì») avevano deciso di continuare ad essere marito e moglie? Sostanzialmente, le cose si sono completamente capovolte e tra i due, come emerso dalla puntata in onda su Real Time e presente nel catalogo di Discovery +, non scorre più buon sangue.

Nell’episodio conclusivo del reality, la coppia (ormai scoppiata) si è ritrovata sul divanetto sul quale, nonostante la vacanza a Formentera di lui con gli amici (che avrebbe potuto minare il rapporto) si erano detti sicuri della loro relazione. Il giorno dopo la scelta, però, in Clara sono comparsi dei grossi dubbi e di ritorno a Castrezzato per motivi personali, si è fondamentalmente accorta di non sentire il bisogno di stare con Fabio che, invece, richiedeva la sua presenza a gran voce.

La fine

“Non ero già completamente sicura. La sera prima della registrazione della scorsa puntata ci siamo scontrati su argomenti importanti, ma ho voluto provarci lo stesso. Ho sbagliato a non mostrarmi subito per come sono, ho preferito portare avanti l’esperienza»”, ha spiegato la 29enne in trasmissione. A quel punto alla giovane è stato dunque chiesto dagli specialisti se ci fosse “finzione” alla base di tutto.

“Non volevo creare problemi fin da subito – ha spiegato lei – Volevo provare a costruire e non litigare dal primo giorno”. Tra i due ragazzi, poi, ci sono state una serie di accuse, cariche di risentimento, e entrambi hanno tirato fuori fraintendimenti e atteggiamenti per i quali hanno provato fastidio. Insomma, la rottura era ben evidente e sono anche volate parole grosse. Un punto di incontro, nonostante l’inizio da favola, sarebbe stato difficile da trovare in quanto ogni piccola cosa, ormai, sembrava uno scoglio enorme tra i due. “Non mi aspettavo una fine così”, ha commentato lui, amareggiato. Clara, invece, si è detta molto sicura.

«E’ finita e da una parte sono anche contenta, ho fatto la scelta giusta», ha detto la castrezzatese prima di voltare pagina e incominciarne un’altra dove, chissà se, finalmente troverà l’amore.