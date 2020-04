Manerbio, una maratona virtuale… di versi e poesie

Una maratona virtuale di versi e rime. E’ l’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Manerbio in sostituzione della classica Settimana della Poesia che, causa Covid-19, è stata cancellata… ma non dal web.

La cultura non si ferma

Il perdurare dell’epidemia di Coronavirus ha reso impossibile realizzare la Settimana della Poesia, che ormai da anni accompagna i manerbiesi nell’ultima settimana di aprile e li introduce all’ormai tradizionale Maggio dei Libri. Ma la cultura non si ferma.

“Ora che i numeri sembrano dar conto di un rallentamento dei contagi anche nella nostra città, così duramente colpita, tornano ad attivarsi iniziative di carattere culturale che, con tutti i limiti imposti dalle vigenti misure sanitarie, provano a non far venir meno la vivacità che connota la biblioteca e l’assessorato alla Cultura”, ha spiegato l’assessore Fabrizio Bosio, introducendo l’iniziativa promossa per i cittadini.

Una maratona virtuale… di versi e poesie

Una maratona di poesie virtuale che occuperà tutta la giornata di domani dove ogni ora, dalle 10 alle ore 21, sarà scandita dalla pubblicazione di un brano sulla pagina facebook del Comune di Manerbio. “Anziani e giovani, insegnanti e infermiere, sacerdoti e laici – ha continuato Bosio – Saranno numerose le persone che si avvicenderanno nella lettura di poesie che regalano alla cittadinanza per accompagnarle in questo giorno di isolamento, facendo riscoprire la bellezza della poesia come dono”.

