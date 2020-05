Manerbio, il grande cuore dell’associazione Chorouk IL VIDEO

Continua la corsa alla solidarietà dei cittadini e dei sodalizi attivi sul territorio, scesi in campo per fronteggiare insieme l’emergenza Coronavirus. Non è stata da meno l’associazione Chorouk, che nelle scorse settimane ha dimostrato la sua grande generosità.

La raccolta alimentare

Il buon cuore del gruppo guidato dal presidente Allal Martaj, che all’inizio dell’emergenza aveva raccolto 1800 euro da donare all’Asst del Garda, si è tradotto anche nell’acquisto e nella consegna alla Caritas di beni di prima necessità, da destinare alle famiglie bisognose di Manerbio tramite i Servizi sociali. Una raccolto continuata anche nei giorni scorsi.

“Venerdì 1 maggio abbiamo consegnato 25 pacchi di elementi di prima necessità, a cui questa volta abbiamo aggiunto anche la carne (pollo ) – ha spiegato Maraj – Le famiglie interessate erano di diverse etnie, compresi i richiedenti asilo politico, per un totale di 4 appartamenti e circa 22 persone aiutate. L’associazione ha consegnato anche in Comuni vicini, dove ci sono i nostri associati bisognosi”

Arrivano le mascherine

Non solo cibo e beni di prima necessità. La solidarietà dell’associazione Chorouk ha anche la forma… delle mascherine. Il gruppo ha infatti donato 600 presidi sanitari ai Servizi sociali di comune di Manerbio.

