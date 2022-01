Franciacorta

Il 77enne rovatese è ormai una star. E non è nemmeno mancato un balletto dallo stile inconfondibile.

Luciano Giannelli è il re della tv. Da Rovato, ormai, è approdato su Canale 5 e si è perfettamente adattato allo schermo.

Luciano Gianelli torna in televisione a Uomini e donne

La sua partecipazione a «C’è posta per te», di cui abbiamo scritto anche su queste pagine, non era passata inosservata. Perfino la conduttrice Maria De Filippi era rimasta colpita dalla simpatia del 77enne rovatese Luciano Gianelli (che si era iscritto al programma nel tentativo di ritrovare il suo primo amore), al punto da invitarlo ufficialmente a Uomini e donne.

Lui stesso, seppur lusingato, aveva pensato che tale promessa non si sarebbe mai concretizzata. Invece, pochi minuti prima della fine della puntata di lunedì, Gianelli ha fatto il suo ingresso in studio, per conoscere Giovanna, una signora siciliana che ha vissuto per ben 50 anni a Roma, dove lavorava in Cassazione. La donna è rimasta piacevolmente impressionata dal rovatese dopo averlo visto a C’è posta per te.

"Ma sei sicura? Perché lui è un tipo un po’ particolare", le ha chiesto Maria De Filippi. "Mi ha colpito, quando l’ho visto mi ha fatto tanta simpatia e adesso lo voglio conoscere", ha commentato Giovanna.

Così Luciano Gianelli è entrato nello studio, esibendosi in un breve balletto (con uno stile davvero inconfondibile). "Mi ha fatto un grande piacere, grazie - ha detto il 77enne alla potenziale corteggiatrice - E’ una delle più belle soddisfazioni che ho avuto nella mia vita". Lui e Giovanna hanno anche ballato insieme: non resta che seguire il programma per scoprire se tra i due nascerà qualcosa oppure no. Intanto, nella sua Rovato, Luciano è già una star.