Chiari

Una bellissima giornata in vista delle feste. Non sono mancati i mercatini e il trenino.



Pomeriggio di festa a Chiari. Per la gioia di tutti i bambini, verso le 17, è arrivata anche Santa Lucia.

Luci, colori e sorrisi per il passaggio di Santa Lucia

Mercatini, dolciumi, laboratori creativi e tanto altro ancora. Oggi Chiari ha vissuto una bellissima giornata di festa in vista del Natale organizzata da Comune e Pro Loco. In piazza delle Erbe, intorno alle 17, è anche arrivata Santa Lucia che si è affacciata dalle finestre del Museo.

Tutto era illuminato e scintillante per l’occasione e non mancavano nemmeno i palloncini.

Grandissimo successo anche per il trenino che per tutte le festività porterà in giro per la città grandi e piccini.