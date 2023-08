L'artista del suono camuno ha avviato, tra le altre cose, un progetto artistico-scientifico per studiare e preservare il suono del ghiacciaio dell'Adamello in estinzione. Si racconterà domani a Iseo.

L'intervista al designer del suono Sergio Maggioni chiude Tra le Corde

La collaborazione con il Comune di Iseo e la Commissione Biblioteca Fulgenzio Rinaldi ha dato vita anche quest'anno alla rassegna Tra le Corde, una kermesse di spettacoli musicali e non solo curata dal direttore artistico Lorenzo Ottaviani. Un'iniziativa ideata dai giovani per il territorio e per promuovere l'arte della musica e il talento delle giovani promesse.

Dopo i successi dei tre concerti "Spagna...e oltre" del 29 luglio, "Aware" del 12 agosto e "Nùes" del 14 agosto, che hanno riscosso l'apprezzamento del pubblico, ogni volta numeroso, la rassegna si chiuderà domani, sabato 19 agosto, con l'intervista Sergio Maggioni, in arte Neunau. Il sound designer di Darfo Boario Terme parlerà della sua carriera, dei suoi progetti e del legame con la natura e il territorio. L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, si terrà alle 18 nel chiostro del Castello Oldofredi di Iseo.