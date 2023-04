Per visitare il Monastero di San Pietro in Lamosa bisogna pagare il biglietto. Lo hanno deciso il Comune di Provaglio e la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, proprietari del complesso cluniacense.

L'ingresso al monastero di Provaglio diventa a pagamento

Grazie alla convenzione con l’Ente gestore della Riserva naturale delle Torbiere, il biglietto d’ingresso si può acquistare dagli erogatori presenti ai piedi del Monastero già utilizzati per il ticket della Riserva.

Storia, arte, architettura, ambiente e natura sono a portata di touch screen e con una spesa di pochi euro e grazie a un sistema di collaborazione tra enti che permetterà di avere una gestione efficiente dell’attività turistica e culturale legata a una parte importante del territorio provagliese.

Grazie all’accordo sottoscritto con la Parrocchia l’ingresso al Monastero ha il costo di 1 euro a persona dal lunedì al venerdì e di due euro sabato, domenica e festivi infrasettimanali. L’accesso è gratuito per i residenti nel Comune di Provaglio d’Iseo, per bambini e ragazzi da 0 a 12 anni compiuti, le persone diversamente abili e il loro accompagnatore.

In caso di visite guidate di gruppo – con prenotazione obbligatoria – il ticket d’ingresso è di 5 euro (comprensivo di accesso e di guida). È prevista la gratuità per le guide turistiche abilitate quando accompagnano un gruppo, su presentazione del tesserino di riconoscimento e per il capogruppo ogni 20 paganti.

All’interno del complesso sono a disposizione una saletta ristoro e i servizi igienici.