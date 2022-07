I murales stanno prendendo possesso di tutti gli spazi liberi di Pompiano: contrastare e combattere l’inciviltà si può, a colpi di arte.

L'inciviltà si combatte a colpi di arte

Un’idea nata dall’Amministrazione guidata dal sindaco Giancarlo Comincini e dalla sua Giunta, per far si che nessun angolo del paese possa diventare... una discarica. Oppure un luogo abbandonato all’incuria. Tenendo il paese ordinato e pulito ce la si può fare, a migliorare.

«Fin dall’inizio del nostro mandato, nel 2019, abbiamo puntato al rinnovamento e alla rigenerazione progressiva delle aree dei parchi e dei giardini pubblici - ha spiegato il primo cittadino: dalla fontana in piazza, alla peschiera, ai giochi di via Navona alla piazzetta delle elementari, il dipinto del Milite Ignoto e altro. Oggi la realizzazione del nuovo e grande murales nel parco di via Navoni è un altro traguardo che stiamo raggiungendo e l’abbiamo affidato alle sapienti mani e alla straordinaria fantasia dell’artista Roberta Gandolfi. La nostra idea era di fornire una visione bella, di relax e serenità a tutta la cittadinanza, avendo sotto agli occhi la bellezza delle stagioni e la gioia di bambini spensierati e felici che giocano in armonia con la natura. Momenti di felicità che auguriamo a tutti i bambini, ai genitori e ai nonni che frequentano la zona. I primi di settembre verrà dipinta anche la cabina elettrica del parco con temi analoghi e per l’occasione faremo una piccola festa invitando i piccoli delle nostre scuole per una inaugurazione. Sono sempre stato dell’idea che vedere l’incuria spinge a comportamenti sbagliati come abbandono dei rifiuti o atti di vandalismo. Qualcosa di bello come le opere darte spinge invece al rispetto, ad amare il luogo e a volergli bene. Un passo avanti per la comunità. Un ringraziamento a chi ha contribuito: Paolo Cattaneo Giancarlo Turra, volontari che hanno contribuito a realizzare il fondo, e il Rotary Club di Meano, che ha aiutato economicamente. Risorse molto preziose».

L’artista Gandolfi è ancora al lavoro e finirà nei prossimi giorni.

«Sono di Genova e sono stata notata dall’Amministrazione sui social, così mi ha è stato chiesto di realizzare qualcosa a Pompiano - ha spiegato - Ho dato una mano per il murales del Milite Ignoto e adesso sono qui al parco Navoni dove ho realizzato le quattro stagioni sui muri. Partendo dall’autunno per passare dall’inverno alla primavera fino all’estate, si vedono bambini che giocano fra loro o insieme ai loro nonni. Diverse scene che rendono l’insieme piacevole. La tecnica usata per i colori delle facciate è sia a pennello che a rullo, anche se principalmente si fa tutto con il pennello. Quest’area, tutta per i bambini, ora è adeguata a loro: un posto dove si riconoscono e dove vivranno momenti felici».

Episodi che stanno già accadendo poiché tantissimi genitori e nonni hanno già notato l’opera ed espresso apprezzamenti. Non resta che aspettare l’inaugurazione.

L'articolo completo in edicola, su Manerbio Week