In un momento buio, difficile e pieno di dolore come lo sono stati i mesi appena trascorsi c’è chi, come Camilla Corridori, ha saputo vedere la luce della speranza e, con creatività e fantasia, ideare una favola dedicata a grandi e piccoli.

L’importanza delle parole nella favola di una provagliese

“Il merlo e le parole”, questo il titolo del racconto scritto dall’operatrice dei teatri sociali e attrice provagliese e illustrato da Annamaria Gallo che, in queste settimane, è comparso sui social e in rete grazie a un video in cui la Corridori legge la favola ai bambini e non solo.

“E’ un’iniziativa che è nata dal desiderio di prendermi cura del mio lavoro, che è rimasto bloccato fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria – ha spiegato – Lavorando come esterna nelle scuole, volevo tenere il contatto con i bambini e regalare loro qualcosa di teatrale, inoltre in questo periodo abbiamo sentito molto il peso delle parole con le quali si è parlato dell’emergenza, ecco che allora ho pensato di dare alla storia un fine socio-culturale. Con le parole possiamo portare speranza, bellezza, leggerezza e anche il teatro diventa uno strumento sociale”.

Prima la Corridori ha partecipato a una rassegna online organizzata dal Comune di Passirano, poi ha realizzato alcuni video in cui legge fiabe e poesie per i bambini di Provaglio. Infine è nata “Il merlo e le parole”, favola ambientata in un parco, proprio come quello vicino cui vive la provagliese.

“Da sempre scrivo – ha spiegato – Un giorno al parco c’era un merlo e ho pensato “chissà cosa pensano gli animali di noi umani, che di punto in bianco siamo spariti dai parchi a causa dell’emergenza”? Da qui è nata la storia (disponibile anche sulla pagina Facebook e sul sito della biblioteca Fenoglio). Fa bene recuperare un po’ di speranza e gentilezza, ma anche la responsabilità di ogni parola”.

