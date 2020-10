Una serata informativa per conoscere e approfondire il tema della Polio, malattia quasi debellata grazie al Rotary, e l’importanza dei vaccini.

L’importanza dei vaccini nell’era del Covid

Il Rotary e-Club Nuove Frontiere ha organizzato per questa sera un incontro importante dal titolo: “Il paradosso della Poliomielite in India – l’importanza dei vaccini nell’era Covid”. L’occasione è la Giornata della Polio 2020 e per l’occasione il club Nuove Frontiere ha chiamato relatori d’eccezione: Dave King, docente di Giornalismo sportivo presso l’University Campus of Football Business Wembley e direttore del Rotary Magazine for Great Britain and Ireland; Alessandra De Tommaso, docente di Legge presso University Campus of Football Business Wembley. Gli interventi saranno moderati da Roberta Baronio, PhD ricercatrice presso University of Oxford e presidente della Commissione Polio Rotary e-Club Nuove Frontiere. Si parlerà dello stato dei lavori su uno dei service che da sempre ha impegnato il Rotary, cioè debellare la Poliomielite in tutto il mondo, e con l’occasione sarà proposto un approfondimento sull’importanza dei vaccini, tema molto attuale per la particolare situazione sanitaria che si sta vivendo a livello globale.

Come partecipare

La conferenza si svolgerà on line tramite la piattaforma zoom, chiunque può partecipare collegandosi all’indirizzo: https://zoom.us/j/99163715873?pwd=elV1blovRjVQdmFiOXVoM3dZa0RRdz09, con le seguenti credenziali: Meeting ID: 991 6371 5873 Passcode: 55555. Un’ottima occasione di approfondimento con il vantaggio di non doversi muovere da casa.