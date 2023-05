Letteratura e spettacolo in dialogo a Borgo San Giacomo

Serata ricca di emozioni quella di ieri, sabato 6 maggio, al teatro parrocchiale di Borgo San Giacomo.

Terra madre

Pioggia di applausi per lo spettacolo “Terra Madre” di Marta Ossoli. Uno spettacolo che ha dato voce alle riflessioni e alle esperienze dei giovani attori, che si sono messi in gioco sull’importanza del rispetto del pianeta Terra. Una presa di coscienza sentita e profonda che parte dal cuore. Parole sincere che hanno fatto riflettere ed emozionare. La pièce è il frutto del laboratorio teatrale che i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di Borgo San Giacomo hanno intrapreso già da anni con la poliedrica e carismatica artista Marta Ossoli.

La regista Ossoli

“Ringrazio il Comune e l’associazione Donne 8 Marzo e in particolare Marilena Boselli perché ogni anno propone una sfida nuova – ha spiegato in apertura la regista Ossoli - Il cambiamento climatico è una tematica che sta scuotendo il mondo e che anche noi sentiamo molto. Non volevo che fosse il mio spettacolo ma il loro, quindi ci siamo messi a tavolino e confrontati su cosa avessero notato nella vita di tutti i giorni. Quello che vedrete stasera è il frutto delle loro esperienze e sono molto orgogliosa. I ragazzi si sono responsabilizzati a vicenda sull’esserci per gli altri, perché il teatro non è solo la meraviglia che si vede sul palcoscenico ma è il frutto di un percorso faticoso in cui ognuno si è misurato con i suoi limiti e con le sue paure. Sono orgogliosa”.

Il concorso letterario

Si riconferma un fucina di giovani promesse, la V edizione del Concorso letterario “Giovani Gabianesi” intitolato al dott. Paolo Brunelli. 54 sono i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo che hanno accolto l’invito dell’Associazione Donne 8 Marzo, che da sempre crede nei giovani, mettendo nero su bianco idee, concetti e sogni.

“Avete scritto fissando sulla carta le idee frutto del pensiero, per potenziarlo bisogna leggere, ascoltare, confrontarsi perché si crei un circolo virtuoso. L’auspicio è che le vostre idee si trasformino in qualche cosa che cauterizzi e coinvolga la vostra vita quotidiana, perché non diventi tutto vano”. – ha augurato il presidente della Giuria, Agostino Garda.

Come “Donne 8 Marzo” abbiamo investito molto in questa iniziativa, e non parliamo in termini economici – ha sottolineato Marilena Boselli – Attraverso questo concorso abbiamo dato alla popolazione scolastica di borgo un’opportunità che è stata ripagata con l’alta adesione.

I 9 ragazzi che hanno saputo sviluppare al meglio le tre tracce proposte dalla giuri aggiudicandosi la vittoria sono stati: Classi 1e - prima classificata Vittoria Rubetti, seguita da Eva Pinelli e Aurora Cominelli; Classi 2e - Primo classificato Francesco Fusari, seconda classificati Viola Bianzani, terza classificata Anita gentili; Classi 3e - Prima classificata Francesca Gatti, seconda classificata Giulia Zucchi, terza classificata Linda Merlini.