Le trombe della Fanfara a Orzinuovi per ricordare le vittime del Covid LE FOTO

Le trombe della Fanfara a Orzinuovi in memoria delle vittime del Covid-19: un concerto toccante e carico di emozione che ha riunito la città, ancora scossa dal ricordo della pandemia.

Le trombe della Fanfara per ricordare le vittime del Covid

Si è svolto ieri sera, nell’area Rocca San Giorgio, il concerto Ripartiamo Insieme. Sul palco con in mano i loro strumenti sono saliti i membri della Fanfara Bersaglieri Carlo Valotti diretta dal capoFanfara Alessadro Conti, che hanno voluto ricordare in musica le persone scomparse durante l’emergenza Covid-19 e ringraziare le associazioni per l’impegno profuso verso la comunità durante i mesi di paura e incertezza di questa primavera. A queste infatti sono stati consegnati i dovuti riconoscimenti.

In tanti, seppur nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, si sono presentati. Fra questi anche il sindaco Gianpietro Maffoni.