Il centro di Capriolo si colora. Alcune saracinesche dei negozi di via Vittorio Emanuele, ormai chiuse da anni, sono state decorate dagli artisti dell’associazione Arte Viva di Passirano. Un’iniziativa, voluta dalla proloco capriolese, che ha visto il coinvolgimento di 11 artisti.

Le saracinesche dipinte colorano il centro storico di Capriolo

«L’idea nasce per dare colore al centro del paese, soprattutto alle saracinesche abbassate da tempo perché hanno chiuso le attività storiche che animavano quello che era il cuore pulsante del paese», ha dichiarato il presidente della proloco Silvano Palazzi. Rosa Franzoni, Mario Colosio, Dario Sarnico, Franca Paini, Bruna Borella, Alberto Minetti, Andrea Mattanza, Gianfranco Filippin, Gianni Picotti ed Elvira Gatti coordinati

da Ornella De Rosa domenica scorsa hanno lavorato tutto il giorno per completare 9 serrande in centro al paese dipinte a pennello con smalti acrilici. «Abbiamo fatto un lavoro di sintesi sul tema della pace», ha specificato la presidentessa dell’associazione Ornella De Rosa.

L’iniziativa è stata molto apprezzata dal sindaco Luigi Vezzoli: «Dipingere e dare alle serrande una vita nuova è come regalare dei murales mobili a tutti coloro che passano – ha dichiarato il primo cittadino – I negozi, ormai non più sostenibili, si sono colorati di una luce nuova». L’iniziativa è stata sponsorizzata dalla proloco di Capriolo che ha fornito tutti i materiali, mentre gli artisti si sono prestati gratuitamente.

Oltre alle 9 saracinesche è stato realizzato un ulteriore pannello fuori dal palazzo che anticamente ospitava la chiesa dell’Assunta. «Tutte le saracinesche hanno come tema quello della pace ad esclusione del pannello di legno che riproduce un dipinto dell’Assunta in onore dell’antica chiesa – ha spiegato Palazzi – il pannello rimarrà esposto qualche giorno, poi lo porteremo al centro ricreativo pensionati ed anziani assieme alle opere in mostra in attesa di collocazione definitiva».

La mostra

In simultanea all’evento è stata allestita, presso il centro ricreativo anziani e pensionati di Capriolo, l’esposizione di alcuni dipinti realizzati dagli stessi artisti che hanno collaborato nella decorazione delle serrande. Gli 11 artisti franciacortini hanno esposto i propri lavori personali in una interessante mostra eterogenea. Tecniche miste, olio su tela, interventi con applicazioni esterne come ghiande ma anche tele costruite con la iuta e carboncino su fogli pesanti. Ogni artista ha mostrato la propria creatività. Presenti alcune repliche di pittori famosi, miniature con scene e vedute ottocentesche di Brescia, genere optical, tramonti con effetti particolari sull’acqua, distorsioni e reinterpretazioni di soggetti religiosi, oltre a lavori spirituali e trascendentali. Sono state esposte anche tre opere della presidentessa Ornella De Rosa, artista professionista del genere figurativo moderno che utilizza visi e corpi per rappresentare emozioni e stati d’animo all’interno del proprio lavoro introspettivo. Presente all’inaugurazione, venerdì sera, il sindaco Luigi Vezzoli, il presidente della Bcc Vittorino Lanza e il presidente dell’associazione anziani e pensionati Franco Plebani. La mostra rimarrà aperta per un mese e sarà visitabile negli orari di apertura del centro ricreativo dalle 14 alle 18.