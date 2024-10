Le Muse di Flero al via la decima stagione teatrale-musicale

La realtà nel corso degli anni ha arricchito la vita culturale del nostro paese, svolgendo un ruolo fondamentale nel rafforzare i legami comunitari, preservare le tradizioni locali, promuovere l'inclusione e stimolare lo sviluppo personale e sociale. Il teatro è diventato un luogo in cui le persone si incontrano, socializzano, costruiscono relazioni, dove si crea e consolida il senso di comunità.

Le proposte hanno saputo coinvolgere un pubblico numeroso e ormai affezionato, che ha saputo apprezzare la direzione artistica di Sergio Mascherpa, che ha saputo coniugare eventi di promozione e di valorizzazione della tradizione, spettacoli per bambini, concerti ma anche momenti di riflessione su grandi temi sociali e di attualità.

Una programmazione a doppio binario, anche quest’anno, che ospita grandi nomi e dà ampio spazio alle associazioni del territorio, perché Il teatro Le Muse continui a essere un teatro aperto a tutti e per tutti. Gli eventi scelti vanno a definire un’identità precisa che si caratterizza per l’alta qualità degli spettacoli e degli artisti coinvolti.

Un cartellone ricco di appuntamenti a partire da martedì 8 ottobre sino a fine aprile, che accontenta tutti: adulti e bambini. Non ci sarà tempo per annoiarsi a Flero al contrario. Dagli spettacoli al festival, dai concerti ai laboratori, dal divertimento allo spazio per la riflessione su temi importanti.

Ad aprire la stagione teatrale 2024-2025 sarà Arianna Porcelli Safonov con “Alimentire”, il 22 e 23 Monica Conti con “Essere non essere - Esercitazioni su Amleto”, dal 2 al 27 invece è tempo di Festival Bandistico. Novembre si apre venerdì 8 con Microband, sabato 23 con la compagnia Sineddoche Teatro in scena “Bambine care”.

Dicembre la compagnia Stivalaccio Teatro venerdì 6 porterà in scena “Romeo e Giulietta”, domenica 15 (alle 17) con il Teatro Laboratorio “L’Apeperina”, giovedì 19 il concerto Natale.

Dopo la pausa festività ecco che riparte il programma sul nuovo anno, sabato 18 in scena il Teatro delle Temperie con “Il circo capovolto”.

Ogni spettacolo saranno alle 21 tranne L’Apeperina che sarà alle 17.

"Grandi spettacoli a piccoli prezzi, alcuni offerti dall’Amministrazione comunale, saranno occasioni di divertimento e di svago e anche spunti originali di riflessione per gli spettatori. L’obiettivo è quello di avvicinare sempre più le persone al teatro, coinvolgendo i ragazzi e le famiglie, perché è un patrimonio del Comune che va valorizzato, in grado di creare relazioni, di “fare comunità” - hanno fatto sapere l’assessore alla Cultura Elena Franceschini e il direttore artistico Sergio Mascherpa - Il nostro auspicio è che il teatro possa diventare sempre più uno spazio di condivisione, che sappia essere soggetto di una rete di relazioni e generare spettatori nuovi. Per questo anche la scelta di associazione o realtà fleresi come la band Newtella, come la banda Ligasacchi, il Gruppo Areazione, spazio alle scuole per i loro spettacoli e altri. Il Comune crede molto nella cultura, al punto di investire anche quest’anno circa 40mila euro, nonostante le difficoltà a cui le Amministrazioni locali devono far fronte. Concludiamo con un doveroso ringraziamento agli sponsor che non fanno mancare il loro sostegno alla stagione del Teatro, così come tutte le persone che con il loro lavoro si prodigano nel far sì che tutto questo sia possibile".