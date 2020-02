L’Avis di Pavone e Cigole inizia i preparativi per il 50esimo

Questa mattina a Palazzo Cigole Martinoni si è svolta la prima assemblea dell’anno per i soci del gruppo Avis di Cigole e Pavone Mella.

Assemblea Avis Cigole e Pavone Mella

Durante l’assemblea sono stati ripercorsi i numerosi obiettivi ed eventi collezionati nel 2019, tra i quali spicca il gemellaggio con le sezioni di Amatrice e Carpi, ed il grande lavoro del gruppo Giovani sia nell’organizzazione delle attività che nella promozione del lavoro dell’associazione. Il 2020 sarà l’anno del 50esimo e per questo il direttivo ed i soci sono già al lavoro per i numerosi eventi che verranno proposti. Nella mattina c’è stato un importante telefonato con il presidente Avis Regione Lombardia, Oscar Bianchi, che ha sollecitato i donatori in quanto l’emergenza Corona virus ha decretato il blocco delle donazioni nelle province in cui sono stati riscontrati casi di infezione. “Ringrazio tutti i presenti – così il presidente della sezione Avis Cigole e Pavone, Francesco Piovani – Il lavoro di tutti è stato prezioso, non solo per le donazioni raggiunte, ma per il grande impegno nel diffondere la cultura della solidarietà”.

