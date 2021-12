la musica del natale

E' andato in scena ieri sera il concerto "I have a dream. The time is now" del coro "The Golden Guys"

L'autunno culturale di Pavone si conclude con le note del Gospel. E' andato in scena ieri sera, sabato 11 dicembre, il concerto "I have a dream. The time is now" del coro "The Golden Guys": un serata carica di emozioni e musica, un grande successo che chiude la stagione culturale del Comune e apre le porte allo spirito del Natale.

Organizzato da Comune, assessorato alla Cultura, Pro Loco e Avis Pavone Mella Cigole, l'evento ha visto esibirsi nella chiesa parrocchiale la formazione corale nata nel 1996 su spinta di Paola Milzani, mente e direttrice dell'intero progetto. Il gruppo, che vanta numerose partecipazione a manifestazione di prestigio e diverse incisioni discografiche (ha collaborato con Antonella Ruggieri, Renzo Arbore e Roby Facchinetti, ospite della televisione nazionale come il concerto di Natale Rai 2005 e del programma Che Tempo che Fa con Mika nel 2015), aprendo anche la XVII edizione della rassegna Notti di Luci a Bergamo nel 2015, è stato ospite della Bassa bresciana con una performance mozzafiato.

"Il concerto al quale questa sera abbiamo avuto la gioia e l’onore di assistere, lo splendore del Gospel, assume un significato ancora più particolare in occasione del Santo Natale - ha commentato il sindaco Mariateresa Vivaldini a margine dell'evento, rivolgendosi alla formazione - A nome di tutti i pavonesi vorrei ringraziarvi per l’armonia, la passione, la gioia la serenità e i più svariati sentimenti che le vostre note musicale e le vostre voci ci hanno trasmesso. Alla direttrice, a tutto il coro golden guys ai musicisti i nostri migliori complimenti e apprezzamenti per la serata speciale che ci avete regalato. Le note musicali e il canto sono perle che curano l’anima e la rendono splendente"

Presente al concerto anche il vicesindaco e assessore alla Cultura Gloria Baronchelli, che non ha mancato di sottolineare il grande onore di aver ospitato il coro e i suoi ringraziamenti all'Avis e alla Pro Loco, rappresentati di Francesco Piovani e Mariateresa Morandi, per aver contribuito ad organizzare questa rassegna e questa occasione per scambiarsi gli auguri di buon Natale.