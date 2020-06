L’Arma dei Carabinieri premia il comandante Giovanni Caluisi

L’Arma dei Carabinieri premia il luogotenente Giovanni Caluisi, comandante della stazione di Gussago.

Il riconoscimento

In occasione del 206esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia nella sede del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo” a Milano, il comandante interregionale generale Gaetano Marucci ha premiato il luogotenente Giovanni Caluisi, comandante della Stazione Carabinieri di Gussago.

L’indiscussa dedizione con cui ha svolto il suo ruolo istituzionale rappresentando valido esempio per i carabinieri e sicuro riferimento per la collettività: ecco le motivazione addotto al riconoscimento, rivolto anche a tutti i militari della Stazione di Gussago e il loro corale impegno per rispondere ai bisogni della cittadinanza di cui sono stati costante punto di riferimento.