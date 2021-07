La via della Bellezza - Vito Mancuso dialoga con Laura Fasani

Per Etica Festival ultimo incontro di "Bellezza crea Bellezza" nel Parco del Fiume Strone in località Laghetto – Scarpizzolo, frazione di San Paolo domani, venerdì 16, alle 18.30.

Vito Mancuso sulla "via della Bellezza"

Ultimo incontro di Bellezza crea bellezza, rassegna di Eticafestival, progetto accolto e fortemente voluto dalla Fondazione Provincia di Brescia Eventi e dalla Provincia di Brescia, sarà venerdì 16 luglio alle ore 18,30 al Parco dello Strone, in collaborazione con il Comune di San Paolo. Ospite il teologo Vito Mancuso che verrà intervistato da Laura Fasani sul tema “La via della bellezza”. Il Parco dello Strone, in località Scarpizzolo di San Paolo, è unico, attraversato da 22 rogge, canali, fossi che finiscono in un laghetto, una estesa polla d’acqua limpida, che ha l’incanto delle favole, tra campi, piante dove nidificano cavalieri d’Italia e aironi cenerini e altri animali. Una riserva di biodiversità che è stata protetta e tutelata. Ed è proprio in questo luogo di bellezza ritrovata che Vito Mancuso parlerà appunto di bellezza. L’incontro è gratuito ma la prenotazione obbligatoria alla mail bellezzacreabellezza@gmail.com. Si consiglia di parcheggiare a Scarpizzolo in via Grande, vicino la Chiesa parrocchiale, per poi accedere al Parco. Nel caso di pioggia o di terreno fangoso l’incontro si terrà nella Chiesa parrocchiale di San Paolo in via Petronace 8.

Il protagonista

Vito Mancuso è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine Teologiche presso l’Università degli Studi di Padova. I suoi scritti suscitano notevole attenzione da parte del pubblico, in particolare L’anima e il suo destino, Io e Dio. Una guida dei perplessi, Il principio passione. La forza che ci spinge ad amare, e Dio e il suo Destino, quattro bestseller da oltre centomila copie con traduzioni in altre lingue. Nel libro Il coraggio di essere liberi indaga il tema della libertà per costruire un rapporto autentico con se stessi e con gli altri: «Tu ti ritieni libero? E se non ti ritieni tale, lo vuoi diventare? Hai, vuoi avere, il coraggio di essere libero?». E poi La via della bellezza e il suo ultimo libro A proposito del senso della vita.