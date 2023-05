La tutela del paesaggio passa dal confronto tra Legambiente e Soprintendenza

Tutela del paesaggio e del patrimonio storico e architettonico in Franciacorta e non solo. E’ il tema che verrà trattato martedì sera (domani) nell’auditorium del Monastero di San Pietro in Lamosa da Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, e da Luca Rinaldi, Soprintendente delle province di Brescia e Bergamo.

Un tema molto sentito, specialmente dai volontari del circolo Legambiente Franciacorta e dall’associazione "Il Viandante". A moderare il confronto ci sarà Silvio Parzanini, presidente del circolo Legambiente locale.

L’appuntamento, patrocinato dalla Provincia di Brescia e dal Comune di Provaglio, è previsto per le 20.30. L'ingresso è libero