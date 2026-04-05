La torre piezometrica è una vera opera d’arte

Proseguono a passo spedito gli interventi che stanno trasformando Villachiara in un paese sempre più curato.

La torre piezometrica è diventata un’opera d’arte

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Si è concluso da pochi giorni l’intervento sulla torre piezometrica, cioè l’acquedotto, che si inserisce nella folta schiera di quelli, alcuni già completati, altri ancora da realizzare, previsti dal progetto finanziato dal Pnrr “Dal Foro al Fiume Oglio. Strategia di Rigenerazione Sociale del Borgo di Villachiara”. La torre piezometrica del paese inserendosi nel centro del foro, con la rifunzionalizzazione può divenire un simbolo immediatamente riconoscibile dell’abitato principale del Borgo con la possibilità di aprire il Comune alle pratiche più moderne dell’arte urbana. Se Villachiara è nota per il suo castello e per le magnifiche ville storiche del territorio, come quella presente nella piccola frazione di Villagana, ora sta muovendo “i primi passi” verso il concetto più moderno di arte che prevede interventi su beni o aree simbolo o facilmente distinguibili dell’abitato. Nella pratica si è intervenuti sulla grande torre con una manutenzione ordinaria, perché risulta essere in buono stato e manutenuta correttamente, che è diventata la base per un intervento artistico pensato specificatamente per un elemento così particolare.

L’arte coe veicolo di promozione territoriale

L’arte ha portato l’attenzione verso il Borgo sfruttando le caratteristiche che ad un primo sguardo potrebbero sembrare irrilevanti ma che, con un’attenzione particolare, possono divenire ampi spazi di creatività.

“Questo atteggiamento di analisi e visione creativa dovrà essere alla base del futuro dei nostri borghi con l’obiettivo di fornire un ulteriore “simbolo” riconoscibile del Borgo, sfruttando i manufatti esistenti, ripensandone l’utilizzo”,

ha spiegato il vicesindaco Elvio Bertoletti. Il progetto e la realizzazione dell’opera sono stati affidati all’artista Luca Boffi (Alberonero) che ha intitolato l’opera “Blu come l’acqua azzurro come il cielo”. L’intervento di carattere artistico è concepito per valorizzare l’elemento architettonico, sottolineandone sia la funzione idrica connessa al servizio acquedottistico sia il rapporto con il cielo. La scelta cromatica ricade sul colore blu, articolato in diverse gradazioni al fine di ottenere una policromia controllata e coerente con il contesto. Il disegno dell’opera nasce dalla geometria dell’architettura preesistente. Il serbatoio sommitale, che garantisce una pressione costante nella rete idrica per gravità, viene evidenziato da numerose sfumature di blu che si alternano sui vari spicchi fino a mischiarsi con il cielo in condizioni di meteo sereno. Mentre la torre viene attraversata lungo i suoi canali da dodici sfumature di blu che simboleggiano il movimento dell’acqua e la funzione dell’oggetto architettonico.

“La torre piezometrica è stata edificata nel 1977, nella sua sua opera “Blu come il mare azzurro come il cielo”, l’artista Luca Boffi ha previsto che colori che variano dal blu scuro alle tonalità più chiare – ha spiegato a mezzo social il sindaco Laura Bonfiglio – La nostra torre diventa così un simbolo di Villachiara: si vede da lontano, proprio come il campanile. Questa è stata davvero un’ottima idea questa riqualificazione”.

Alberonero

Luca Boffi (Alberonero), 1991, lavora come artista e contadino. Studia la percezione visiva, le trasformazioni del paesaggio; interpreta il circostante per restituirlo a partire dalla postura e dal gesto della propria pratica. Nel 2013 si laurea in Design di Interni al Politecnico di Milano. Intraprende un percorso artistico nel quale risultano centrali la dimensione comunitaria e sociale, realizzando opere prevalentemente nello spazio pubblico. È vincitore nel 2022 dell’Italian Council (XI edizione) con il progetto editoriale “Caro Campo. Diario di lavoro”; è vincitore nel 2023 de “L’Italia è un desiderio. Open call sul paesaggio contemporaneo”; è vincitore nel 2024 del PAC – Piano Arte Contemporanea con il progetto “Eridano, il Po”; presentato da Fondazione Un Paese. Ha esposto e collaborato con realtà e istituzioni tra cui: Forever is Now (Cairo, EG), Santa Paula Art Museum (Santa Paula, CA, USA), Domaine de Boisbuchet (Lessac, FR), La Galleria Nazionale d’Arte Modena e Contemporanea (Roma, IT), La Triennale di Milano (Milano, IT).