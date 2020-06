La solidarietà torna in pista con Baobab e Straleno: i due gruppo oggi si sono ritrovati per allenarsi insieme.

Non solo mezzi e pedoni per le strade di Castelletto di Leno questa mattina. A scendere in pista, dopo mesi di stop forzato, lontani gli uni dagli altri, sono stati anche i corridori dell’associazione sportiva Asd Straleno carichi di passione per lo sport. Non erano soli: accanto a loro per la seduta di allenamento c’erano anche alcuni membri del gruppo Gruppo Africa Grand Baobab, con cui la realtà lenese ha stretto una forte sinergia. Si torna in pista dunque pronti a condividere l’amore per la corsa e a macinare chilometri per beneficenza, sostenendo le attività e i progetti del gruppo in Mali.