Dopo la prima edizione tenutasi lo scorso anno, si rinnova nella splendida cornice del Castello di Bornato a Cazzago San Martino il Premio nazionale letterario e di cultura Franciacorta. Occasione quest’anno per un’intera giornata dedicata alla valorizzazione del territorio dal punto di vista culturale e letterario. Sveva Casati Modignani sarà tra gli ospiti dell’evento che si terrà il 4 settembre a partire dalle ore 15.30.

La seconda edizione del Premio Franciacorta ricorderà Alessandro Bianchi

Seconda edizione dedicata alla memoria di Alessandro Bianchi, storico produttore franciacortino, patron della Cantina Villa Franciacorta. Organizzata con impegno e dedizione da Mariuccia Ambrosini, la proposta, nata per valorizzare il territorio e nel 2020 dedicata a Franco Ziliani, inventore del Franciacorta, darà ampio spazio quest’anno a libri dalla forte attinenza con la vigna e il vino, alla passione per questa attività e alla sua storia millenaria, nel contesto di un ambiente naturale che da sempre ispira fascino, storia e cultura. Lo farà attraverso opere letterarie e autori scelti da una commissione di esperti, giornalisti e scrittori che ha identificato gli ospiti da presentare e premiare nella giornata, in attinenza con la prominenza di questi elementi, culturali, naturali, artistici e storici che nei libri presentati si possono chiaramente cogliere.

"Ripartire dalla Franciacorta, ripartire con la cultura". Quest’anno oltre agli incontri con gli autori, identificati dalla commissione e che verranno premiati per le loro opere, sarà l’occasione per lanciare il Premio letterario nazionale di cultura Franciacorta e che un apposito comitato scientifico assegnerà con la prossima edizione targata 2022 scegliendo tra emergenti, pubblicazioni edite, di narrativa o di poesia, con uno specifico bando che verrà reso pubblico nei prossimi mesi.

Madrina della manifestazione 2021 sarà ancora un volta Pia Donata Berlucchi, dell’azienda Fratelli Berlucchi Srl.

Il programma

La manifestazione prenderà il via alle 15.30 con il saluto delle autorità e del commissario straordinario Stefano Simeone e la presentazione, insieme all’autrice Sveva Casati Modignani, del suo libro “La Vigna di Angelica”, romanzo ambientato a Borgonato, tra i vigneti della nostra Franciacorta. Sveva Casati Modignani dialogherà con Pia Donata Berlucchi.

Alle 16.30 spazio al libro di Giuseppe Festa che presenta “I lucci della via lago”: romanzo di formazione ispirato ai ricordi dell’autore sulle rive del lago d’Iseo, dove si intrecciano avventura, amore e mistero. L’autore presenterà il suo libro in compagnia del professor Giovanni Quaresmini.

Seguirà, infine, alle 18, dopo i saluti introduttivi di Eugenio Massetti, l’incontro con Alberto Fossadri che presenta il romanzo storico “Congiure in Franciacorta” con Emilio Del Bono, sindaco di Brescia.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Cazzago San Martino, della Pro Loco di Cazzago San Martino, di Provincia di Brescia, Castello di Bornato e dell'associazione di Comuni Terra della Franciacorta.

Durante gli incontri si terranno intermezzi musicali di “Lingalad”. Sarà presente anche una esposizione di abiti d’epoca nella “Sala dei Pavoni” del Castello dal titolo “Splendori Barocchi in Franciacorta”, allestimento a cura del Gruppo Scenografo di Sale Marasino guidato dal direttore artistico Daniela Ziletti. Al termine degustazione di Franciacorta in abbinamento a prodotti tipici.

L'ingresso è gratuito, ma per ragioni logistiche di disponibilità dei posti, si prega di confermare la propria presenza chiamando il 338.6725080 (Mariuccia Ambrosini) oppure scrivendo a mariucciambrosini@gmail.com. Sarà necessario presentarsi muniti di green pass o di tampone molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.