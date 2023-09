La Riserva naturale delle Torbiere del Sebino domenica si trasforma in un suggestivo teatro a cielo aperto per ospitare lo spettacolo itinerante dal titolo “Teatrekking, La carne dell’orso”, nell’ambito del GreenLand Festival Franciacorta, il festival multidisciplinare nato dalla collaborazione tra tre realtà bresciane: Fabbrica Sociale del Teatro, Teatro Telaio e Bazzini Consort.

La riserva delle Torbiere si trasforma in un suggestivo teatro

Come dice la parola “teatrekking”, il teatro e il trekking si uniscono, guidando gli spettatori lungo sentieri meravigliosi per poi arrivare al luogo che accoglierà effettivamente lo spettacolo teatrale realizzato da una compagnia di professionisti. Domenica si camminerà tutti insieme per poi dare spazio alle parole e alla condivisione durante le soste.

Sono previste due repliche dello spettacolo, una alle 9.30 e l’altra alle 15.30. Il punto di ritrovo con il pubblico è per entrambe il Monastero di San Pietro in Lamosa di Provaglio d’Iseo. Si seguirà il percorso Sud delle Torbiere e sono previste quattro tappe performative con due attori in scena, Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi della Compagnia Slegati.