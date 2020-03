La quarantena a Manerbio? Si fa “A baita con Dellino”

Poca televisione se non per i notiziari, ma tanti film, libri e dischi da ascoltare per andare all’avventura anche dal divano durante gli «arresti domiciliari» da Coronavirus. A consigliare chi le mura di casa le sente troppo strette ci ha pensato il rapper Dellino Farmer, raccontando con il nuovo brano «A baita con Dellino» la sua vita in isolamento.

A baita con Dellino

Ventiquattro ore di full immersion… in casa. Comincia così la canzone del rapper manerbiese Dellino Farmer, al secolo Stefano Dellavedova, che questa notte ha fatto la sua comparsa sul canale youtube dell’artista. Un’occasione per strappare un sorriso anche nel pieno dell’emergenza Coronavirus e fare compagnia a chi le mura della propria abitazione le sente un po’ strette. L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola da venerdì 20 marzo.