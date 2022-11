"La principessa e il drago", l'incanto continua a Rovato

"La principessa e il drago". Già il titolo dello spettacolo presentato sabato 26 novembre nella sala civica di piazza Garibaldi a Rovato, nell'ambito della rassegna Pomeriggi a teatro, era di per sé capace di solleticare la fantasia dei bambini. E la performance del Teatrino dei fondi è stato davvero all'altezza delle aspettative, richiamando un pubblico numeroso e caloroso.

Il Teatrino dei Fondi è una compagnia teatrale e una residenza artistica, diretta da Enrico Falaschi, fondata a San Miniato (Pisa) nel 1993 che produce spettacoli legati al teatro civile e alla drammaturgia contemporanea, con una particolare attenzione al teatro per le nuove generazioni. "La principessa e il drago" è una fiaba originale, dove l’amore e la nobiltà d’animo vanno oltre le differenze sociali. Una storia che aiuta grandi e piccini a riflettere sull’importanza di non fermarsi alle apparenze, e che insegna a non aver paura delle diversità, utilizzando il dialogo per abbattere gli stereotipi e i pregiudizi. Lo spettacolo unisce il teatro di figura alla canzone, con il fascino di brani originali accompagnati alla chitarra. Una performance divertente e delicata, che appassiona e fa sorridere, ma soprattutto trasmette un messaggio profondo. Testo e regia Enrico Falaschi da un soggetto di Angelo Italiano; sul palco Serena Cercignano e Alberto Ierardi.

La rassegna Pomeriggi a Teatro

La rassegna promossa dall'Amministrazione comunale in collaborazione e sotto la direzione artistica del Teatro Telaio continuerà sabato 3 dicembre "Nido" del Teatro Telaio (dai 3 anni); sabato 10 dicembre, infine, "La lanterna di Santa Lucia", curato da Teatro Prova (dai 4 anni). Tutti gli spettacoli si svolgeranno nella sala civica del Foro Boario alle 16.30; ingresso 3 euro.