Appuntamento il 1 agosto alle 18.30 presso il plateatico Campi

La nuova opera di Diego Cigolini sarà presentata a Cremona

L’ex dirigente di una delle più importanti cooperative bresciane e dell’intera nazione qualche anno fa ha lasciato la cooperativa dove lavorava per dedicarsi alla passione per la scrittura e il destino lo ha ripagato. La sua ultima opera “Con Anthony” sarà presentata il 1 agosto a Cremona. Al suo fianco parteciperanno Marcello Zane della LiberEdizioni Scrl, Eliana Gambaretti che si occuperà della lettura degli estratti dell’opera e Alessandro Galli disegnatore della copertina e delle immagini all’interno del testo.

Come è arrivato a “Con Anthony” è di per sé una storia. Diego Cigolini infatti è passato dall’essere un uomo di rappresentanza a un essere libero, uscito da una gabbia che l’esistenza e lui stesso avevano costruito. La sua vita era una realtà soddisfacente agli occhi dei più, che ha permesso lui di crescere, ma che non lo faceva sentire del tutto soddisfatto. Ha deciso così di ringraziare e di dimettersi per dedicarsi alla passione che lo ha coinvolto sin dai tempi della scuola: la scrittura.

“Sin da piccolo me la cavavo molto bene nelle verifiche di italiano, come il tema libero e mi è sempre piaciuto scrivere» ha commentato. Il salto però nel trovare la strada per mettersi in gioco e uscire dalla “gabbia” che si era creato è stata una sessione con un mental coach che aveva frequentato per lavoro.

Quell’esperienza lo ha portato a sentire quella fame di ispirazione “Mi ha sbloccato delle porte che io stesso avevo bloccato” e così nel 2013 scrive il suo primo libro “Evan” pubblicato poi nel 2014, ambientato in un fantasy, segue poi nel 2017 “Le gocce” a tema poliziesco che trattava il giudizio, anche non voluto, che le persone hanno costantemente. Entrambi i volumi sono stati pubblicati da “Libere edizioni”.

La scelta di vita

“E’ stata una scelta meditata e non scontata. Ho cambiato completamente stile di vita, ho ritrovato me stesso, anche se gli altri non ritrovano il me che avevano conosciuto, soprattutto negli ambienti in cui ricoprivo ruoli istituzionali – ha raccontato Diego – Di quanto pensano gli altri poco importa, la mia famiglia, la mia compagna Mara, i miei amici più cari sono contenti di quanto ho fatto, e lo sono anch’io. Voglio infatti dire loro il mio grazie, e soprattutto a Mara per il supporto che mi ha dato e che continua a darmi. Ho fatto scelte importanti negli ultimi anni sapendo di avere a fianco un forte sostegno. A questo si aggiunge un ulteriore grazie agli splendidi artisti che ho incontrato sul mio cammino e che hanno accettato di farmi da illustratori nei miei libri, in particolare Matteo Farina, Serena Della Bona e Alessandro Galli”.

La scrittura occupa piacevolmente circa il cinquanta per cento del suo tempo libero, nel week end prevalentemente. Dopo aver lasciato la cooperativa ha scelto di fare esperienze lavorative diverse. Una in particolare gli è rimasta nel cuore quella nel sociale, dove lavorando in un impianto di produzione era affiancato da ex detenuti, da persone disabili, che nel confronto lo hanno arricchito e tuttora ne parla con grande emozione. Un’esperienza inaspettata, perché questa tematica era stata trattata da lui in qualità di scrittore prima che accadesse. Quasi quelle righe fossero una premonizione. Quasi quel libro fosse la chiave per aprire un’altra porta, oltre a quelle aperte lui dal mental coach.

Così in un mondo “agiato” uno spirito libero, armato di carta e penna, ha deciso di sconvolgere la visione tradizionale dell’esistenza. Scegliendo la voglia di vivere e di viversi. E’ possibile conoscerlo il prossimo 1 agosto.