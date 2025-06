La festa della Repubblica come momento di condivisione sociale.

Un importante anniversario: celebrazioni ad Alfianello

Settantanove anni dalla scelta repubblicana. Questo importante anniversario si è celebrato domenica, 1 giugno, con un giorno d’anticipo nei giardini del palazzo comunale ad Alfianello. Una cerimonia semplice ma ricca di spunti, di testimonianze e di colpi di scena.

Dopo il saluto al monumento sulle note del Canto degli Italiani intonato dai fiati della banda Vatrini di Pontevico che ha allietato la serata con intermezzi musicali, accompagnato dalle autorità militari e dal gruppo Bersaglieri, il sindaco Matteo Zani ha ricordato il 2 giugno come:

"Una giornata di riflessione e di orgoglio per noi italiani, per i valori fondanti della nostra Repubblica: la democrazia, la libertà, la giustizia e l’uguaglianza - ha proseguito - La democrazia è un valore prezioso da coltivare ogni giorno con responsabilità, fate vostra la Costituzione, non è insieme di articoli bensì un patto tra generazioni, è la bussola che può orientarvi in un mondo complesso e in evoluzione. In essa troverete non solo i vostri diritti ma anche i vostri doveri verso la comunità verso gli altri e verso le generazioni future".

Zani ha inoltre sottolineato:

"Esiste un legame tra generazioni: i giovani e gli anziani sono due estremità dello stesso arco di vita basato sull’ascolto e il rispetto reciproco. Il futuro si costruisce solo se le nuove generazioni si fanno carico della memoria, della fatica e delle conquiste di chi le ha precedute, e se gli adulti e gli anziani sanno lasciare spazio fiducia".

A conclusione del suo intervento alcuni neo-diciottenni hanno dato lettura dei primi dodici articoli della Costituzione e sono state invitate le “associazioni del dono” per portare le loro testimonianze.

Le associazioni del dono: Avis, Aido, Admo e Ail

La presidente Giliola Berlinghini di Avis Manerbio accompagnata dalla referente per Alfianello vicepresidente semplice Maria Carla Pegoiani, si sono dette onorate di poter portare i saluti della famiglia Avis e di essere in una comunità a cui i giovani sono particolarmente affezionati "speriamo di potervi accogliere presto tra noi".

La parola è passata poi alla vicario di Avis Manerbio, nelle vesti anche di Consigliere Avis Provinciale Brescia, Marianna Baldo che ha rivolto i ringraziamenti alla comunità locale e alla sensibilità e all'impegno di Maria Carla, e i saluti ad altri due consiglieri provinciali presenti nel pubblico Luca Opici e Patrizia Seneci.

Baldo ha citato Papa Giovanni Paolo II "Fate della vostra vita un capolavoro - ha proseguito - Siamo certi avrete già iniziato a dipingere, a scrivere, a creare il vostro capolavoro, quello che vi chiediamo è di essere in esso un dettaglio: la virgola anziché un punto alla fine di una frase, il dettaglio sullo sfondo di un vostro dipinto o di una vostra fotografia, quel dettaglio che magari gli altri non notano, ma che voi sapete essere importante. Non vogliamo solo passare il testimone di una realtà che a livello nazionale sfiora il secolo ma di insegnarci a rinnovare il nostro linguaggio, insegnarci ad esservi vicini senza essere invadenti. Vorremmo affidare a voi quello che fino adesso abbiamo scritto ed essere vicini a voi mentre ne scriverete il futuro".

Foto 1 di 8 Gruppo Associazioni del Dono Foto 2 di 8 Presidente Avis Manerbio Giliola Berlinghini con la vicepresidente per Alfianello Maria Carla Pegoiani Foto 3 di 8 Vicario Avis Manerbio e Consigliere Avis Provinciale Brescia Marianna Baldo Foto 4 di 8 Referente del Gruppo Giovani Avis Provinciale Nadia Capra Foto 5 di 8 Testimone Admo Lombardia Davide Pattini Foto 6 di 8 Presidente Aido Manerbio, Consigliere Avis Manerbio Ermanno Manenti Foto 7 di 8 Consigliere Provinciale Ail Brescia Anna Riccardi Foto 8 di 8 Testimone e Volontaria Aism Brescia Luisella Bonetti

La consigliere provinciale ha presentato Nadia Capra del Gruppo Giovani Avis Provinciale Brescia (Gap) fortemente cresciuto grazie al consigliere Opici e dalla consigliera Giulia Zambotti "Gruppo affiatato, appassionato e operativo. Loro sono diventati una famiglia, sono diventati amici dentro e fuori Avis".

La referente Gap ha ripercorso le attività e tutto quanto viene svolto dal gruppo a favore delle sezioni locali, la partecipazione ad eventi (come il prossimo: la corsa a colori a Manerbio il 17 giugno) le attività sui canali social, e molto altro.

Dopo Avis è stato il momento di Davide Pattini testimone Admo Lombardia che ha avuto la possibilità di donare il midollo osseo e salvare una vita. Oltre alle procedure mediche ha voluto sottolineare quanto sia difficile inizialmente decidere quando si hanno tra i 18 e 35 anni d’età, ma ha spinto alla riflessione "Nel mio caso è partito tutto con un sì a uno sconosciuto che aveva bisogno di me. Sono entrato in ospedale e con un piccolissimo intervento ho potuto salvare una vita. Ero la sua possibilità su 100mila in un database mondiale di diversi milioni di persone: siate quella possibilità per qualcuno". All’appello di Davide è intervenuta anche la consigliera provinciale Ail Brescia Anna Riccardi che ha chiesto ai giovani "Noi abbiamo bisogno delle vostre idee, del vostro tempo per rendere il mondo accogliente e solidale per chi vive un momento di grande difficoltà, così come i loro famigliari. Venite a trovarci e comprendiamo insieme come migliorare".

La parola è passata a Ermanno Manenti, presidente di Aido Manerbio nata in casa Avis Manerbio dove è tuttora consigliere.

"Nel mondo circa 8mila persone sono in attesa di trapianto. Sono stato in quella lista ma qualcuno con un sì mi ha dato una seconda possibilità donandomi il fegato di un proprio caro. Ho ricevuto un dono grazie anche ai donatori di sangue: molte sono le sacche che mi hanno trasfuso. Questo mi ha permesso di vedere la mia famiglia crescere, di diventare nonno di Rebecca 8 anni fa. Rifletteteci fate la vostra scelta e non fatela fare agli altri in un momento difficile".

Infine a chiudere le testimonianze Luisella Bonetti di Aism Brescia che ha parlato anche della mostra che ha accolto i partecipanti alla serata relativa ai sintomi dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla:

"Da paziente ho scelto di fare la volontaria dal 2011, sono contenta di poterlo fare al mio paese, Alfianello. Grazie all’Amministrazione che mi ha e ci ha accolto".

L’Amministrazione ha ringraziato le associazioni del dono "Grazie per la vostra attività silenziosa e quotidiana a servizio del prossimo".

Premi allo studio

Durante la serata sono stati consegnati anche dei premi allo studio agli studenti e alle studentesse alfianellesi meritevoli per l’anno 2023/2024.

Per il diploma di scuola secondaria di primo grado a Lisa Bertocchi, Giorgia Caccamo, Luca Chiroli, Vittoria Cigala, Jennifer Gatti, Manuel Gatti, Sofia Marinoni, Federico Donati, Davide Chiari, Simone Masini.

Per il diploma di maturità a Letizia Mazzolari e Andrea Bonizzoli, per le lauree triennali alla dottoressa Sara Rossetti e la dottoressa Marzia Comincini e per quella magistrale al dottor Giacomo Guarneri.

Menzioni speciali al merito 2024

"Menzione Speciale al Merito 2024" a tutti i cittadini Alfianellesi che si sono distinti per il loro contributo e i risultati ottenuti nell'ambito della carriera professionale, dell'impegno civico, culturale, sportivo, imprenditoriale, lavorativo e artistico nel corso dell’anno precedente.

A Serena Cavagnini per la visione, l'impegno e la passione profusi nella creazione di un progetto di cicloturismo che valorizza il patrimonio ambientale e culturale di Alfianello ideando un percorso ciclo-turistico innovativo e coinvolgente, che invita le persone a riscoprire il territorio attraverso il turismo lento e sostenibile

A Benedetta Rossini per l'eccellenza del suo percorso scolastico e per la significativa esperienza di crescita umana e culturale vissuta all’estero (dieci mesi una high school negli Stati Uniti) conseguendo con merito il diploma. Ha affrontato questa sfida con entusiasmo, determinazione e autonomia, dimostrando grande spirito di adattamento e apertura interculturale.

A Luisella Bonetti per l'instancabile impegno nel volontariato e per l'esempio quotidiano di forza, altruismo e generosità. Nonostante le difficoltà che la vita le pone, Luisella è sempre presente nelle iniziative sociali del nostro Comune e rappresenta un punto di riferimento solido e generoso all'interno dell'Aism. Con la sua energia positiva, la sua umiltà e il suo spirito autentico, riesce a trasmettere entusiasmo e speranza, rendendo la nostra comunità più inclusiva, solidale e umana. La sua testimonianza di vita è una fonte d'ispirazione per tutti.

A Marco Sacchi per aver dato vita, con coraggio e dedizione, alla House of Life a Bethlehem, in Uganda: un luogo di accoglienza, cura e rinascita per madri e bambini. Frutto di anni di impegno missionario, la struttura è oggi un presidio sicuro per tante famiglie in difficoltà, nato da una visione profondamente umana e solidale. Il gesto di dedicare quest'opera a Diego e Andrea, amici e concittadini scomparsi, testimonia un legame sincero con la comunità d'origine e la capacità di trasformare il dolore in speranza concreta. Un esempio di altruismo e amore universale che merita il più sentito riconoscimento.