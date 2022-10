A due anni dalla prima trasmissione, nel novembre 2020, taglio del nastro per la nuova sede della web radio ideata e gestita dagli Amici per la diffusione della musica Rock, l'associazione Admr di Chiari.

La cultura Rock e l'Admr web radio hanno una nuova casa

I volontari del sodalizio, impegnati da 26 anni a diffondere musica di livello ma non solo, sono uniti dalla passione per la musica. E proprio per trovare una soluzione all'impossibilità di organizzare eventi e concerti dal vivo durante i mesi più bui della pandemia si sono lanciati a capofitto nell'esperienza dell'Admr Rock web radio.

In via Monteverdi l'inaugurazione della nuova sede insieme agli amici di sempre e ai sostenitori. La speranza è che diventi un punto di riferimento per gli appassionati di musica, coinvolgendo anche le nuove generazioni in un un'esperienza che in quasi trent'anni ha saputo regalare grandi soddisfazioni all'associazione. Chiaramente non poteva mancare la musica dal vivo, con un'esibizione da pelle d'oca del duo bresciano Crowsroads.

