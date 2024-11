Un novembre ricco di curiosità

La Cultura non si ferma grazie alla Lum

Un mese che non lascerà spazio alla noia. Con la Lum, infatti, novembre sarà all'insegna delle curiosità. Un appuntamento sarà fuori dall'aula, la libera università Manerbio partirà alla volta di Villa Barbaro a Maser, e a seguire ad Asolo. Lascerà i partecipanti a bocca aperta, in preda allo stupore, la villa veneta, opera del grande Andrea Palladio, costruita tra il 1554 e il 1560 su commissione dell'umanista Daniele Barbaro e di suo fratello Marcantonio, ambasciatore della Repubblica di Venezia. Il grande architetto rinascimentale trasformò il vecchio palazzo medievale della Famiglia Barbaro in una splendida abitazione di campagna decorata con un ciclo di affreschi che rappresenta uno dei capolavori di Paolo Veronese. Dopo di che lo stupore proseguirà in terra trevigiana con la visita ad Asolo una incantevole città fortificata ricca di storia, arte e cultura, collocata sulla cima di una collina, chiamata per la sua particolare vista panoramica anche “città dai cento orizzonti”.

L’appuntamento è per martedì 19 novembre con partenza alle 7 da piazza Falcone, alle 10.15 arrivo a Maser e visita guidata a Villa Barbaro, alle 12.45 pranzo tipico presso agriturismo da Gino ad Asolo e pomeriggio libero per visitare la cittadina, alle 17 partenza per il rientro a Manerbio.

Le iscrizioni si raccolgono nella sala spazio giovani della Biblioteca Comunale. entro e non oltre martedi 5 Novembre dalle 10 alle ore 11,30. Per maggiori dettagli e informazioni rivolgersi alla presidente della Libera Università di Manerbio, signora Vanna al 339.1795359 oppure al signor Patrizio al 334.9258428.

Programma Accademico di Novembre

Mentre per il proseguire dell'anno accademico 2024-2025 seguirà un altrettanto interessante programma. Giovedì 7 novembre alle 15 è tempo di "arte" Robert Capa e Gerda Taro con "l’amore al tempo della guerra" alla cattedra la relatrice la professoressa Margherita Sommese. lI 14 novembre sempre alle 15 spazio alla curiosità: piccoli grandi treni, le ferrovie turistiche in Italia con il relatore Marco Lambruschi. Il 21 novembre alle 15 si parlerà di architettura romanica quale testimone della fede, con la relatrice Graziella Freddi. Il 28 (ultima lezione del mese in corso) si ritornerà all'arte sempre alle 15 con la scultura e la pittura romanica e il libro dei poveri con il relatore Martino Pini. Tutti gli incontri si terranno presso l’aula magna dell’istituto Pascal via Solferino, 92.