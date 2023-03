Arte, letteratura, fotografia, ma soprattutto riflessioni sul paesaggio che ci circonda per sensibilizzare alla tutela dell’ambiente. Il circolo Legambiente Franciacorta e l’associazione Il Viandante hanno preparato un fitto calendario di eventi che prenderà il via alla stazione di Provaglio d’Iseo, green station che affaccia direttamente sulla riserva naturale delle Torbiere del Sebino e punto di snodo per la mobilità dolce sebino-franciacortina.

La cultura e la tutela dell’ambiente fermano alla stazione di Provaglio

"Per noi questo è un anno importantissimo e, siccome abbiamo una location di qualità, abbiamo pensato di fare una serie di iniziative che hanno lo scopo non solo di far diventare l’anno della Cultura uno sguardo al bello che c’è, ma soprattutto un impegno a preservare questo bello dai tantissimi pericoli - ha spiegato Silvio Parzanini, presidente del circolo Legambiente Franciacorta - Abbiamo visto che si possono fare tante cose e trovato disponibilità anche di personalità importanti".

Una trentina gli appuntamenti in programma a partire già da questi giorni.

"Abbiamo deciso di muoverci in due direzioni: in primo luogo organizzando delle mostre - ha proseguito - E poi organizzando un fitto calendario di convegni".

Le due mostre permanenti, dedicate alla storia della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo e a quella delle Torbiere, immortalate negli scatti del fotografo e medico provagliese Franco Bettini, saranno ospitate al piano terra. Mentre al piano superiore dalla stazione troveranno spazio le opere dei pittori del panorama bresciano. La prima esposizione, inaugurata ieri sera (giovedì) si intitola "Paesaggi di Franciacorta" e raccoglie gli acquerelli di sette artiste bresciane. Sarà visitabile fino al 26 marzo tutti i giorni dalle 9 alle 22 tranne il mercoledì.

"Non mancheranno le passeggiate naturalistiche - ha continuato Parzanini - Ogni quindici giorni ci saranno delle uscite per scoprire la Franciacorta, con visite guidate alla cantina Guido Berlucchi, alla croce di Provaglio e all’interno della riserva delle Torbiere".

Il Viandante di Provaglio sarà inserito anche tra i punti ristoro lungo la Via delle sorelle tra Brescia e Bergamo. Offre un servizio eco sostenibile e plastic free, oltre a godere di una posizione privilegiata a metà strada tra le due Capitali della Cultura.

"Per noi la cultura è sì arte e letteratura del nostro passato, ma anche impegno costante per rendere tutti più culturalmente consapevoli che il principale compito che abbiamo è salvare il nostro pianeta - ha concluso - Da qui l’idea di organizzare questa rassegna di appuntamenti per riflettere sull’ambiente".