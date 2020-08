La cultura a Manerbio riparte con laboratori e letture. E’ in programma per domani, mercoledì 26 agosto, il laboratorio didattico “Nature in blu”. Un appuntamento con l’arte della cianotipia seguito da “Fantasia in libertà”, una serata di letture per celebrare il centenario di Gianni Rodari.

Il laboratorio “Nature in Blu”

Il Comune di Manerbio ha organizzato, attraverso la Biblioteca, il laboratorio didattico “Nature in blu” legato alla conoscenza della flora locale e dell’antica tecnica di stampa della cianotipia.

L’attività, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, si terrà mercoledì 26 agosto in due distinti momenti. In mattinata, alle ore 10, grazie alla disponibilità di Giuseppe Bravo dell’Associazione Botanica Bresciana, si svolgerà una camminata guidata presso il Bosco del Mella per raccogliere alcuni campioni vegetali che saranno poi utilizzati nel pomeriggio. Alle 14.30 si svolgerà il laboratorio di cianotipia vero e proprio, che permetterà di stampare le essenze raccolte dai bambini in mattinata. L’attività sarà a cura di Giovanni Mantovani, docente della LABA (Libera Accademia di Belle Arti di Brescia).

“E’ il primo laboratorio didattico post pandemia – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Fabrizio Bosio – Vogliamo offrire iniziative culturali in piena sicurezza. Ringrazio in particolare Giuseppe Bravo e Giovanni Mantovani per la loro generosa disponibilità che ha reso possibile questa iniziativa. Ci teniamo a far conoscere il territorio ai nostri giovani, favorendo il contatto con la natura, che spesso è andato perdendosi negli ultimi anni, e scoprendo nuove modalità di espressione artistica e creativa”.

La proposta si rivolge a bambini tra i 9 e gli 11 anni, con iscrizione obbligatoria gratuita alla Biblioteca fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi sarà necessario compilare i moduli nella sezione dedicata all’evento su www.comune.manerbio.bs.it, inviandoli via email alla Biblioteca. Info e prenotazioni allo 030 9387292 o biblioteca@comune.manerbio.bs.it.

“Fantasia in Libertà” per ricordare Gianni Rodari

Il laboratorio di cianotipia sarà seguito in serata da “Fantasia in Libertà” un appuntamento con la lettura organizzato in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari, indimenticabile scrittore specializzato in letteratura per l’infanzia.

Si comincia alle 20.45, nel giardino della biblioteca, dove verranno proposte delle letture tratte da “Fiabe al Telefono” di Gianni Rodari. A prestare la sua voce sarà l’attrice Chiara Tambani. La serata è pensata per bambine e bambini fino agli 8 anni di età, obbligatoriamente accompagnati da almeno un genitore.

Come per il laboratorio è gradita la prenotazione.