La corte degli Ambrognaga non si arresta a Manerbio

Sabato sera è andato in scena, nel palazzo comunale, il primo degli appuntamenti previsti per il carnevale: la cena alla corte di Ambrognaga.

Alla corte di Ambrognaga

Non solo una cena in maschera, ma una vera e propria rievocazione storica dove i protagonisti indiscussi sono stati i magnifici abiti di stampo settecentesco confezionati da Sarte all’opera. Intere famiglie e tanti bambini hanno partecipato ad una festa che ha offerto un menù “popolare” nella locanda al pian terreno, e spiedo per “principi” e “nobili” nella sala consiliare debitamente agghindata. Una bella iniziativa organizzata da Sarte all’opera, dalla compagnia teatrale Chei de Manerbe, associazione Commercianti e assessorato alla Cultura, che ha raccolto un buon successo e regalato una serata decisamente insolita: del resto almeno una volta all’anno è piacevole vestire i panni dell’antica nobiltà manerbiese.

