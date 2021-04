La Capitale racconta i libri direttamente online: in partenza i Dibattiti con gli esperti

Gli appuntamenti vedranno protagonisti scrittori e professionisti dell’editoria a confronto sulla comunicazione. Si partirà la prossima settimana.

La Capitale racconta i libri direttamente online

Scrittori e professionisti dell’editoria a confronto sulla comunicazione online dei libri.Nell’ambito del calendario di appuntamenti di Chiari Capitale del Libro, il 12 aprile partiranno i dibattiti di «Book Tales». Con una crescita del +2,4% (dati AIE 2020), l’editoria è tra i settori che hanno reagito meglio alla pandemia. Un incremento trainato soprattutto dai passi avanti fatti nell’ultimo anno dal digitale. Nel 2020, infatti, il 69% dei lettori abituali ha scoperto nuovi libri grazie a siti, blog e social network; merito anche dei risultati ottenuti da nuove figure professionali sempre più richieste dalle aziende. Dall’analisi di questo cambiamento nascono i Dibattiti: il ciclo di incontri online dell’iniziativa Book Tales, promosso dal Comune di Chiari, in collaborazione con Rassegna della Microeditoria, ed organizzatodal CRELEB(Centro di RicercaEuropeo Libri, Editoria e Biblioteca) e dai Master in Editoria dell’Univesità Cattolicaper Chiari Prima Capitale Italiana del Libro, sotto gli auspici del CepellCentro per il libro e la lettura.

I Dibattiti

Al centro dei Dibattiti, ideati e moderati da Paola Di Giampaolo (Analista del mercato editoriale, Content & Communication Manager) , le esperienze e i consigli pratici di numerosi esperti del settore editoriale su come raccontare i libri online, con un format interattivo che consentirà al pubblico di intervenire con dubbi e curiosità da rivolgere direttamente agli ospiti. Il primo incontro, lunedì 12 aprile alle 17, avrà come tema «Raccontare… le storie e le idee, tra romanzi e saggi» .Interverranno Mafe De Baggis, scrittrice ed esperta di media digitali, Luca Pantarotto, social media manager di NN Editore e autore, e Marta Perego, giornalista, influencer e divulgatrice culturale. Gli ospiti dialogheranno su come raccontare sul web romanzi e saggi, offrendo tre diversi punti di vista professionali sulle nuove possibilità offerte dal digitale alla luce delle sfide lanciate dalla pandemia. Collaborano alla comunicazione dell’evento gli studenti dei Master in Professione Editoria e BookTelling dell’Università Cattolica e il CRELEB (Centro di ricerca Europeo libro, editoria, biblioteca).

La serie

I Dibattiti si terranno ogni lunedì dal 12 al 26 aprile alle 17, in diretta streaminge poi disponibili in differita sui canali Facebook e YouTube di Comune di Chiari, Chiari Capitale del Libro e su quelli dei Master in Editoria dell’Università Cattolica, di Rassegna della Microeditoria, Ansa e Libreriamo. Questi fanno parte di un ciclo più ampio, ovvero Book Tales: iniziato a marzo con i Dialoghi (ideati e moderati da Edoardo Barbieri), proseguirà a maggio con i Webinare con il concorso Io, Bookinfluencer, aperto anche alle scuole, e si concluderà il 26 di giugno con il Primo Forum Nazionale dei Bookinfluencer.

I prossimi appuntamenti

Lunedì 19 aprile toccherà a «Raccontare… i fumetti, tra graphic novel, manga & co» che vedrà protagonisti Loris Cantarelli (direttore editoriale di Fumo di China), Michele Foschini (direttore editoriale e social media manager, BAO Publishing), Luigi Filippelli (editore, scrittore e fumettista che nel 2011 ha fondato l’officina editoriale MalEdizioni), Marco Schiavone (editore e fondatore Edizioni BD e J-Pop). Si continuerà poi lunedì 26 aprile «Raccontare… le passioni, tra cucina, viaggi e altro ancora» con Francesca Aimar (Media relations account e digital PR del Gruppo Mondadori), Rossella Biancardi (Consulente editoriale e docente universitaria, RCS MediaGroup), Eleonora Sacco (Blogger,consulente di viaggi e autrice).