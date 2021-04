La Capitale del Libro diventa a misura di bimbo… e di famiglia

La capitale italiana del libro a misura di “bambino”- Dall’8 al 29 aprile andranno in onda quattro appuntamenti dedicati alla genitorialità promossi dall’Associazione L’impronta in collaborazione con Il Leone Verde edizioni e il Comune di Chiari.

Chiari non solo Capitale del Libro ma anche dell’educazione alla genitorialità. Oltre ai preziosi incontri promossi insieme a Officina EducAzione, nell’ambito del progetto “Bambini e genitori, cresciamo insieme” sono stati organizzati quattro giovedì di aprile all’insegna dei bambini e rivolti ai loro punti di riferimento, ovvero neogenitori e operatori della prima infanzia, che credono nell’importanza di una “genitorialità consapevole”. Un lavoro che la casa editrice Leone Verde porta avanti da quindici anni attraverso libri scritti da pediatri, psicologi, ostetriche e professionisti dell’infanzia, e con il blog “il bambino naturale” sempre aggiornato e ricco di informazioni gratuite sui temi che più stanno a cuore di mamma e papà: dalla gravidanza all’allattamento, dallo svezzamento alla nanna, dal babywearing all’alto contatto.

Per l’occasione di “Chiari prima Capitale italiana del Libro” l’associazione culturale “L’impronta” promuove dunque una serie di incontri in streaming per genitori di bambini da 0 a 5 anni, con ospiti importanti nel mondo dell’educazione e delle scienze pedagogiche.

“Come ci insegna Nati per Leggere, che quest’anno avrà un parco dedicato alla Microeditoria di giugno, l’educazione è fondamentale, e non solo per la lettura, ma per porre le basi di una crescita serena e quindi per una società di adulti, fondata su solide basi. Ecco quindi che la pluriennale collaborazione con la casa editrice Leone Verde, con cui tra l’altro promuoviamo a Chiari la Fiera del Bambino Naturale, ha trovato posto all’interno del programma di Capitale del Libro, anche come esempio di editoria indipendente, che ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano in un settore delicato, come quello educativo.”