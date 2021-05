“In & out”: inaugurata la mostra della fotografa Claudia Cavalleri

La mostra sarà visitabile fino al 30 maggio. Il Museo della città, situato a Chiari, in piazza Zanardelli, sarà aperto per l’occasione tutti i fine settimana.

Un viaggio attraverso due mondi lontani: questa la proposta di “In & out”, la mostra fotografica di Claudia Cavalleri che ha inaugurato questo pomeriggio al Museo della città di Chiari. Da una parte, infatti, il percorso offre gli scatti veloci e frenetici della MotoGP; dall’altra scene di vita quotidiana dalle risaie dell’Asia e dai villaggi dell’Africa centrale.

L’artista clarense, anche pittrice, ha voluto contrapporre questi due mondi per paragonare modi di vivere apparentemente opposti, ma allo stesso tempo accomunati da una gestualità simile “che accomuna tutte le persone”.

Durante l’inaugurazione erano presenti anche l’assessore alla Cultura Chiara Facchetti, il professor Riccardo Romagnoli e il teologo Alberto Cividati (curatori artistici del Museo Diocesano di Brescia).

“Un viaggio attraverso due mondi lontani, per cultura e filosofia di vita. Da un lato il mondo delle popolazioni considerate ai margini e non ancora contaminate dalla globalizzazione, dove la vita scorre lenta, in base ai tempi dettati dalla natura, temuta e rispettata . Dall’altro il mondo tecnologico di una élite di successo, come i piloti di Moto GP, dove i tempi sono veloci, frenetici, dettati e imposti dall’uomo. Tuttavia i loro gesti e le loro espressioni rivelano che nel profondo non c’è molta differenza e che l’essenza della natura umana parla la stessa lingua”.