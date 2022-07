E’ stata inaugurata sabato pomeriggio alla Stazione di Provaglio la mostra "Ecco come nascono le ninfee" con le opere di Mario Rivetta.

In mostra le ninfee e gli scorci di torbiera di Mario Rivetta

Appesi alle pareti della sede del Viandante alcune delle opere dell’artista di Brescia, che in questi giorni sta lavorando a una tela in progress tramite una sorta di laboratorio d’arte che segue l’ispirazione creata dal luogo e della vista delle Torbiere.

"Mi ero riproposto di entrare nel mondo delle ninfee – ha spiegato l’artista – Ho conosciuto la Riserva delle Torbiere in momenti particolari e mi ha anche aiutato molto. Per questo ho dipinto olio su tela alcuni scorci dei sentieri e della laguna, oltre che delle ninfee che si trovano nella varie stagioni dell’anno all’interno dell’area protetta".

L’idea di dipingere le ninfee è nata durante una passeggiata insieme a un amico: nel camminare immersi nella natura i due hanno trovato una vasca d’acqua con delle ninfee.

"Quel giorno c’era siccità e le ninfee erano tutte fuori dall’acqua – ha proseguito – Quell’immagine mi è rimasta impressa e, sulla scorta della poetica dei girasoli che avevo realizzato in precedenza, ho deciso di dedicarmi a quelle".

Organizzata in collaborazione con Legambiente Franciacorta e con il patrocinio del Comune, l’esposizione sarà visitabile fino al 31 luglio. Le opere in mostra denotano un grande amore e rispetto per la quotidianità, la natura e il linguaggio che questa nasconde.