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Imparare il latino gratis, a Bovezzo si può. Appuntamento ogni lunedì dalle 17 alle 18.30. Il corso, della durata di circa 30 ore, è completamente gratuito e si svolge presso la Sala del Consiglio Comunale di Bovezzo.

A Bovezzo: al via il corso

L’iniziativa, che ha già ricevuto un importante numero di adesioni, si contano infatti 16 iscritti, è fortemente voluta dal sindaco Sara Ghidoni e dall’assessore alla Cultura Alessandra Damiani in collaborazione con il professor Marco Basile, il corso si rivolge ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado e agli adulti.

A chi si rivolge

Spesso si sente dire che lo studio del latino sia poco utile: proprio per contrastare questa falsa convinzione il comune di Bovezzo ha deciso di investire sulla sua più alta valenza formativa. L’iniziativa si propone infatti un doppio obiettivo: per gli studenti rappresenta un’occasione concreta per prepararsi al meglio all’ingresso alle scuole superiori, per gli adulti è invece l’opportunità di ripassare o, per molti, di accostarsi per la prima volta a una lingua tanto importante e preziosa.