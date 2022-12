Non ci sono le parole in “Nido”, lo spettacolo presentato sabato 3 dicembre sul palco della sala civica di Piazza Garibaldi a Rovato dal Teatro Telaio. La messa in scena è affidata alle immagini, alla musica, alle emozioni. Una coppia di gazze che zampettano, danzano, si amano: ed ecco che la loro armonia genera un uovo. Qualcosa di unico, prezioso e al contempo fragilissimo: ed è per questo che i due uccelli vogliono costruire il nido perfetto, per proteggere il loro piccolo da ogni pericolo. Ce la mettono tutta eppure, ogni volta, il nido si distrugge. Finché i due volatili capiscono che non servono progetti faraoinici: basta l’essenziale, è sufficiente l’amore.

Il Teatro Telaio dà voce alle emozioni a Rovato con "Nido"

Lo spettacolo è una metafora della vita e, in particolare, della famiglia. In una rappresentazione realizzata con pochi oggetti, il Teatro Telaio racconta ai bambini una storia semplice, delicata, dolcissima, ma sa anche parlare al cuore dei genitori, ai quali insegna a non arrendersi di fronte alle avversità, a non ricercare a ogni costo la perfezione, a lasciar andare il superfluo per concentrarsi su ciò che conta davvero. Sul palco gli straordinari Michele Beltrami e Paola Cannizzaro; drammaturgia e regia Angelo Facchetti; musiche a cura di Alberto Forino.

La rassegna Pomeriggi a Teatro

L'appuntamento con il Teatro Telaio era il terzo nel calendario della rassegna promossa a Rovato dall'Amministrazione comunale. La manifestazione si concluderà sabato 10 dicembre con l'ultimo spettacolo, "La lanterna di Santa Lucia", a cura del Teatro Prova (dai 4 anni). L'evento si terrà nella sala civica del Foro Boario alle 16.30; ingresso 3 euro.