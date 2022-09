Il romanzo della rovatese Patrizia Cappa debutta a Librixia, il festival del libro in corso in piazza Vittoria a Brescia.

"Self-Isolation. La vita nonostante" è il romanzo d’esordio di Patrizia Cappa, rovatese d’adozione. Il volume, edito PlanetBook, sarà presentato il 29 settembre dalle 16 alle 17 a Librixia, l’annuale manifestazione libraria, organizzata da Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale attraverso il proprio Circolo culturale AnCos e dal Comune di Brescia. Per l’occasione l’autrice dialogherà con Andrea Ory e Alberto Cigolari.

Scrittrice "grazie alla Naspi"

Nata in provincia di Cuneo, a Dogliani, Patrizia Cappa si è diplomata in Segretaria di Amministrazione nel 1982. Si è trasferita a Londra dal 1986 al 1990 per migliorare la sua conoscenza della lingua inglese e dal 2000 risiede in Lombardia, appunto a Rovato. Nel 2019, rimasta senza lavoro, e “grazie alla Naspi”, ha iniziato a scrivere racconti e romanzi.

Un romanzo ambientato durante la pandemia

Il romanzo, edito da Planet Book, in effetti si svolge proprio durante la pandemia. Un’emergenza che "ha sconvolto per mesi la vita di milioni di persone" e che tuttavia "non ha impedito al mondo di andare avanti. Le emozioni sono sopravvissute; le persone, nonostante le difficoltà, hanno continuato a lavorare, a studiare, a vivere, a incontrarsi e amarsi". La protagonista, Raffaella, "moderna emigrata dalla Lombardia alla Gran Bretagna post-Brexit, alla ricerca di un lavoro migliore", si ritrova suo malgrado disoccupata proprio in conseguenza dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. "Le viene offerto un posto come guardiana in una villa isolata nella campagna. Qui inizia per lei una lunga serie magica di coincidenze che la porteranno prima a conoscere virtualmente Sonny, un affascinante manager di origine indiana, e poi Michael, un aspirante scrittore. Il suo primo libro, che racconta l’amore tra i due protagonisti, sconvolgerà le loro vite rendendoli famosi in tutto il mondo. Divisa tra i due uomini, Raffaella vivrà realmente la passione, a cavallo tra la Gran Bretagna e l'Italia, ma il finale a lieto fine non è del tutto garantito. Oppure sì? Lo capirete solo venti anni dopo, in un mondo che è cambiato purtroppo irrimediabilmente", questa la presentazione sintetica del libro, che non racconta solo una storia d’amore, ma rappresenta anche un invito a ripensare il nostro stile di vita per assicurarci un futuro migliore.