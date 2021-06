Il Quartetto di Brescia suona per Orders al Museo Diocesano

Il Quartetto di Brescia si esibirà domenica 6 giugno alle 10.30 al Museo Diocesano di Brescia. L’occasione è la mostra personale di Francesco Ciavaglioli, intitolata Orders.

Il Quartetto di Brescia suona per Orders

Il cuore del progetto artistico è l'idea di Giardino, sia da un punto di vista estetico che concettuale. Il giardino, in ogni parte del pianeta, è sempre la metafora del nostro rapporto con la natura e con il mondo. “È per noi un grandissimo onore celebrare l'arte di Ciavaglioli ed affiancare il Museo Diocesano della nostra città con la nostra musica. Siamo dunque orgogliosi di sigillare questa meravigliosa esposizione suonando davanti e per le opere e di condividere l'esperienza con il nostro pubblico”, hanno sottolineato i trombonisti Stefano Belotti, Fabio De Cataldo, Alberto Pedretti ed Emanuele Quaranta.

La formazione

Il Quartetto di Brescia ri-nasce nell’estate 2020 come omaggio alla città lombarda dove risiedono i musicisti che lo compongono. Formato da Stefano Belotti, Fabio De Cataldo, Alberto Pedretti, Emanuele Quaranta, tutti diplomati in Trombone con il massimo dei voti presso il Conservatorio "Luca Marenzio” di Brescia, è la continuazione dello storico Mascoulisse Quartet, una formazione che ha trasmesso la gioia di far musica coi tromboni in circa ottocento concerti tenuti in Italia, Europa, Stati Uniti, Hong Kong, Macao e Oman, con programmi sempre innovativi, esibendosi anche con orchestre e insieme ad altri gruppi da camera. Il Quartetto vanta collaborazioni con artisti di fama internazionale ed è vincitore di numerosi premi internazionali. Dal 2011 organizza il Festival Masterbrass; inoltre, tiene regolarmente seminari e masterclass nei Conservatori italiani e per altri enti, sia pubblici che privati. Nel 2017 ha fondato la Masterbrass Academy, una scuola per ottoni che forma nuovi talenti con metodologie didattiche innovative. Ha pubblicato sei Cd e un Dvd, oltre a vari testi didattici.

(foto di Nicola Tirelli)