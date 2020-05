Un “moto” di riconoscenza per chi ha lottato contro il Covid: è il grande gesto del campione Jannik Anzola nei confronti delle associazioni di Urago d’Oglio.

Dopo lo stato emergenziale, causato dal covid-19, è il momento delle riconoscenze verso chi ha speso tempo , energie e purtroppo anche la vita per gli altri. Così, il campione motociclistico e professionista di freestyle Jannik Anzola, già attivo socialmente nel comune di Urago d’Oglio con un progetto di moto-terapia, ieri, nell’aula consiliare ha presentato le modifiche estetiche apportate alla sua moto da cross. Il Campione ha voluto omaggiare tutti gli enti e tutte le autorità, esibendo sulle carene il tricolore con inciso l’inno italiano e tutti i loghi delle associazioni, come Protezione Civile e Croce Bianca, che hanno salvato vite mettendo a repentaglio le proprie. Jannik ha ricevuto in omaggio dal sindaco Gianluigi Brugali la costituzione e il tricolore come riconoscimento per i suoi gesti nel sociale per il paese della bassa.

