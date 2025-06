Il mito di Franco Mazzotti rivive a Chiari: l'avventura futurista dell'inventore della Mille Miglia

Pilota, aviatore, fondatore della Mille Miglia e grande appassionato di velocità. Il conte Franco Mazzotti Biancinelli Faglia (nato a Rudiano nel 1904 e morto a soli 37 anni, quando il suo aereo fu abbattuto dagli inglesi sul Canale di Sicilia) è un personaggio che ancora oggi profuma di futurismo, di Novecento, di avventura e di bellezza. Un clarense tutto da riscoprire, insieme alla splendida villa omonima, ai suoi giardini e alle sue sale storiche.

"Velocissimi", domenica sera a villa Mazzotti

L'occasione viene da una inedita e interessante collaborazione tra Touring Club Italiano e Mappa Letteraria, con il patrocinio del Comune di Chiari: domenica sera, 15 giugno 2025, sarà lui il protagonista di "Velocissimi". Franco Mazzotti e il mito della velocità”. L'evento è a cura di Paolo Festa, presidente dell'associazione L'Impronta, con letture de "Le Librellule".

La serata (appuntamento a villa Mazzotti, ovviamente, alle 17.30) fa parte della rassegna "Aperti per Voi sotto le Stelle" del Touring, che in provincia di Brescia renderà visitabili in un'insolita fascia orari quattro luoghi d'arte e di bellezza. Dal tardo pomeriggio e fino al tramonto, aspettando le stelle.

Le altre aperture bresciane

Oltre a villa Mazzotti domani, sabato, si apre Palazzo Gaifami a Brescia. Domenica, 15 giugno, a Calcinato, è la volta di Villa Caffetto, capolavoro dell’architettura brutalista di Fausto Bontempi. Sempre domenica, di nuovo a Brescia, è visitabile la chiesa di Santa Maria della Carità. Per partecipare alle iniziative di Aperti per Voi sotto le Stelle è prevista una donazione libera a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano.