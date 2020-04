Un appuntamento molto importante per la comunità di Urago con una delle più grandi stelle della musica lirica mondiale.

Il mezzosoprano Annalisa Stroppa canterà per le vittime del virus

Un appuntamento molto importante per la comunità di Urago e non solo perché verranno ricordate tutte le persone che hanno combattuto per liberare il Paese dal Nazifascismo. Quest’anno, vista l’emergenza Coronavirus, il sindaco Gianluigi Brugali ha pensato di organizzare qualcosa di diverso per il 25 Aprile. Un momento per ricordare anche le vittime del virus. E per farlo domenica, dopo la Messa delle 10, Annalisa Stroppa, mezzosoprano di Urago, eseguirà un brano per rendere omaggio a chi è morto a causa del virus. “Non sarà possibile prendere parte all’evento – ha spiegato il sindaco – Ma si potrà seguire in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Urago e sulla pagina di Agorà Urago d’Oglio”.

