Il fondo Lanfranchi diventa virtuale

E’ stato illustrato per la prima volta questa sera, a Palazzolo, il progetto che vede il fondo Lanfranchi diventare virtuale.

Fondo Lanfranchi virtuale

Quando il passato incontra il futuro nasce la conoscenza. Con queste parole si può spiegare cosa hanno realizzato il gruppo CarraroLab, guidato da Roberto Carraro, insieme, al comune di Palazzolo Sull’Oglio con la rappresentanza dell’assessore alla cultura Gianmarco Cossandi. Il progetto, “il fondo Lanfranchi in realtà virtuale”, presentato giovedì 20 febbraio, nella sala civica del comune di Palazzolo, ha l’obiettivo di trasformare tutto il lascito di Giacinto Ubaldo Lanfranchi, che comprende più di 7mila volumi, in un vero e proprio museo virtuale, al fine di avvicinare i giovani ad un passato non molto lontano.

Nella serata era presente tutta la famiglia Lanfranchi come segno di stima e riconoscimento per il lavoro svolto.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE!

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE