Il corpo bandistico Puccini torna sul palco: "Teniamo in vita la musica"

Adro

Il concerto di Natale avrebbe dovuto svolgersi il 26 dicembre, ma è stato rinviato al 6 gennaio.

Il Concerto di Natale del corpo bandistico Puccini e della banda giovanile avrebbe dovuto svolgersi il 26 dicembre, ma era stato sospeso per l’impennata dei contagi. L'iniziativa si terrà giovedì 6 gennaio, alle 16.30, al Teatro Mucchetti di Adro.

Il corpo bandistico Puccini torna sul palco

Il corpo bandistico Puccini di Adro e la banda giovanile si esibiranno per l'Epifania al Teatro Mucchetti, in quello che è diventato il Concerto di Buon anno. “Siamo tormentati dalla pandemia e dai contagi. Quindi perché fare comunque il Concerto? Perché finché non chiudono tutto è giusto andare avanti. Perché se si suona e si ascolta in sicurezza, con le dovute cautele e distanze, si può fare. Perché se possiamo, nella totale sicurezza di tutti, abbiamo il dovere di tenere in vita la musica”, queste le motivazioni con cui il complesso ha spiegato la decisione di salire sul palco. Un annuncio diffuso sui social, che si è concluso con l'invito al pubblico a partecipare: "Senza di voi non abbiamo scopo di esistere".

Indicazioni logistiche

L'ingresso sarà possibile a partire dalle ore 16, con green pass rafforzato e mascherina Ffp2. Per le persone che vorranno seguire il concerto comodamente da casa è prevista la diretta Facebook.